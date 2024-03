Ouverture CAC40: poursuit sa progression malgré l'inflation US

publié le 13/03/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance en hausse de 0,5% vers 8125Pts au lendemain d'une séance qui a vu l'indice-phare parisien s'adjuger plus de 0,8% à 8087 points, en ce malgré un rapport plutôt décevant sur l'inflation américaine.Pour rappel, celle-ci a accéléré de 0,1 point à +3,2% en rythme annuel le mois dernier, et hors énergie et produits alimentaires, le taux sous-jacent s'est établi à +3,8%, alors que Jefferies l'attendait à +3,7%.

'Dans l'ensemble, le rapport confirme qu'une partie de la vigueur observée en janvier était due à des facteurs temporaires', estime cependant Tiffany Wilding, économiste de PIMCO, pour qui il ne suffirait pas à empêcher la Fed de réduire ses taux en milieu d'année.Le rapport sur l'inflation n'a pu enrayer la vigueur continue des marchés actions, nourrie par l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions.

'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, gestionnaire de fonds chez DNB Asset Management.Sur le front des valeurs, Vallourec annonce qu'ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans son capital, pour un montant total de 955 millions d'euros.BNP Paribas estime que 'l'année 2024 s'inscrira à un niveau supérieur au résultat net distribuable publié en 2023' et fait part d'une accélération ainsi que d'un élargissement de ses mesures d'efficacité opérationnelle d'environ 400 millions d'euros récurrents.

Solvay publie un résultat net sous-jacent des activités poursuivies de 588 millions d'euros pour 2023, contre 740 millions précédemment, mais un flux de trésorerie disponibles (FCF) en croissance de 17,3% à 561 millions, soit un taux de conversion FCF record de 45,4%.Dassault Systèmes et Rexel annoncent que leurs conseils d'administrations proposeront à leurs AG, des dividendes de respectivement 0,23 euro et 1,20 euro par action au titre de 2023, en numéraire.