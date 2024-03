Mi-séance CAC 40: les 10.000 points, un objectif 'réalisable' selon IG

publié le 21/03/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris enchaîne records sur records depuis quelques semaines, de nouveaux pics qui s'accompagnent du franchissement de seuils techniques importants, à commencer par celui des 8000 points.D'un point de vue graphique, l'inscription de plus hauts historiques peut être considéré comme un signe suggérant que les investisseurs veulent prolonger l'élan haussier à l'oeuvre depuis cet automne et que le marché est prêt à aller encore plus loin.

L'annonce, hier, d'une posture accommodante de la Fed semble justifier les niveaux record et laisse espérer une poursuite du rally, mais la tentation des prises de bénéfices restent vives chez les investisseurs.Pour Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, le CAC pourrait certes éprouver quelques difficultés à grimper de façon spectaculaire après ses récents records, mais son potentiel d'appréciation reste encore important.Cercle Finance: Après un gain spectaculaire de plus de 20% depuis la fin octobre, la dynamique haussière peut-elle durer dans la temps?Alexandre Baradez: Même si le CAC 40 est cher par rapport à ses homologues européens (il se paie 16,2 fois les bénéfices réalisés contre 15,2 fois pour le DAX, 11 fois pour l'IBEX et moins de 10 fois pour l'indice italien FTSE MIB), je ne vois pas de facteur fondamental ou technique qui s'annonce très baissier pour l'indice.

A titre d'exemple, la hausse des derniers mois ne repose pas seulement sur les valeurs du luxe, mais aussi sur une belle contribution de l'aéronautique, de l'automobile, du secteur du tourisme-loisirs, ainsi que de la tech. Un tel mouvement de hausse - s'appuyant sur plusieurs piliers - est plutôt sain.CF: De nouveaux records sont-ils donc à attendre ?AB: Tout dépend de l'horizon de temps, comme toujours. A court terme, les seules craintes que j'exprime sont surtout liées à la valorisation des marchés américains (près de 26 fois les bénéfices réalisés et proche de 21 fois les bénéfices attendus à 12 mois) et il me semble que le rebond des taux ces dernières semaines, la résilience de certains indices de prix (CPI et PPI notamment) pourraient pousser les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels.Même si je pense que les marchés européens peuvent surperformer les marchés américains dans les prochains mois, une correction sur les indices US pourrait tout de même avoir un impact temporaire sur les indices européens.

Mais à plus moyen terme (quelques mois à quelques trimestres), je ne vois pas pourquoi l'indice n'enchaînerait pas les records. Il est bien diversifié dans sa composition et bien exposé à une reprise possible de la Chine. Et les indices européens ne sont pas clairement pas 'chers' d'un point de vue historique par rapport aux indices américains. Avec un euro qui n'est pas très haut face au dollar, une exposition à la reprise de la Chine, des baisses de taux à venir de la BCE, les investisseurs étrangers et domestiques pourraient trouver de bonnes raisons de continuer à acheter les valeurs européennes.CF: De votre pointe de vue, quels sont les prochains seuils de résistance susceptibles de se dresser à l'horizon?AB: Il n'y a pas vraiment de résistance technique très proche: la seule que je vois se trouve à 8800 points et est constituée par l'oblique qui relie les sommets de 2020 et 2022. Et il y a ensuite le niveau psychologique, plus que technique, des 10.000 points. Je pense évidemment que nous n'irons pas en ligne droite sur ces niveaux mais ce sont des objectifs réalisables à un horizon de moyen terme.

CF: A l'inverse, envisagez-vous d'éventuels supports à la baisse?AB: Le support que le CAC 40 pourrait revoir, si les marchés américains connaissaient une vague de correction, serait la zone des 7800 points (ancienne résistance oblique des sommets de janvier 2022 et avril 2023 devenue support)Mais tout retour dans cette zone serait plutôt à percevoir comme une opportunité d'achat et pas une menace. Je pense que le marché va être dans une logique de 'buy the dip', consistant à acheter sur les points bas, pendant plusieurs mois.CF: Quelle cible les investisseurs peuvent-ils se donner avant de commencer à prendre leurs bénéfices?AB: Encore une fois, tout dépend l'horizon de temps: si l'on est positionné pour des horizons moyen terme de 12 à 24 mois, je ne vois pas de raison fondamentale ni technique de prendre des bénéfices avant les 10.000 points.Sur un horizon de quelques jours à semaines, le risque de voir les indices américains 'respirer' après le fort rallye en place depuis fin octobre n'est pas négligeable. Si cela se produisait, les indices européens pourraient aussi subir des prises de gain sur les niveaux actuels (8200 points).

Le risque serait alors de revenir sur le premier support important à 7800 points, et dans un cas moins probable, sur le deuxième niveau se trouvant à 7350 points, mais il me semble que ces zones de support, si elles étaient revues, représenteraient de bons points d'achat.Une stratégie 'buy the dip' s'applique selon moi sur le CAC40 jusqu'à la barre des 10.000 points