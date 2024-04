Pré-clôture CAC40: indécis vers 8.160, W-Street remonte vers les sommets

publié le 04/04/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris repasse dans le vert (+0,1%), à la faveur d'une nette progression des indices US, avec des gains qui s'étagent entre +0,5% pour le Dow Jones, +0,7% pour le S&P500 (à 0,2% de ses sommets) et +0,85% pour le Nasdaq.Les écarts sont demeurés insignifiants depuis 9H ce matin à Paris, le CAC gagnant au mieux +0,3% ce matin.

L'indice gravite vers 8.160 grâce à Renault (+3,7% et test des 50E) et Eurofins Scientific ou St Gobain (+1,7).Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une série de statistiques ce jeudi : le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 68,9 milliards de dollars en février, par rapport à celui de 67,6 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 67,4 milliards), selon le Département du Commerce.

Cette augmentation de 1,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse de 2,2% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 331,9 milliards de dollars, alors que leurs exportations se sont accrues de 2,3% à 263 milliards.Le Département du Travail annonce avoir enregistré 221.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine du 25 mars, un chiffre en hausse de 9.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.

000 au lieu de 210.000). Les publications d'indices 'macro' avaient débuté ce matin avec l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France : il s'est redressé de 48,1 en février à 48,3 en mars, signalant la plus faible baisse de l'activité du secteur privé depuis le début de l'actuelle période de contraction, amorcée il y a dix mois.Contrairement à celle de l'activité, la contraction du volume global des nouvelles affaires s'est accélérée dans l'ensemble du secteur privé, tendance ayant reflété une accentuation du repli de la demande dans le secteur manufacturier comme dans celui des services.

En zone Euro cette fois, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'établit à à 50,3 en mars contre 49,2 en février.La croissance dans le secteur privé en mars n'a toutefois été que marginale, le maintien de la contraction dans le secteur manufacturier ayant nuancé l'impact d'une croissance seulement modérée dans celui des services. Les investisseurs vont par ailleurs continuer de surveiller de près l'impact de la hausse du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui culmine désormais à des plus hauts depuis octobre.'Les positions acheteuses sur le pétrole (Brent et WTI à 89,4 et 85,5$ respectivement) sont à un point haut de cinq mois', commentent les équipes de DeftHedge, un concepteur de logiciels d'aide à la décision pour la gestion des risques de change et de matières premières.

'En cause: l'incertitude sur l'approvisionnement russe, ce qui a notamment conduit à une forte hausse du diesel depuis quelques séances', soulignent les analystes de la plateforme.L'or suit le mouvement (+0,2% à 2.303$) et atteint de nouveaux records absolus au-delà de 2300$ l'once, avec un intérêt acheteur qui ne se dément pas.'Même les investisseurs individuels, qui étaient jusque-là positionnés à la vente, s'y mettent', souligne DeftHedge. 'Au cours de la dernière semaine, les fonds d'investissement ont renforcé leurs positions acheteuses', indique le gestionnaire de risque. Dans l'actualité des sociétés françaises, Solutions30 (-13,5% sous 2E) publie un résultat net part du groupe (RNPG) négatif à hauteur de -22,7 millions d'euros pour l'année écoulée, mais en net redressement par rapport à 2022 (-50,1 millions), avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 190 points de base à 7,1%.

Synergie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 10,6% à 74,9 millions d'euros, et un EBITDA en recul de 5,6% à 153,2 millions, du fait notamment du ralentissement sur certains marchés plus impactés économiquement (dont la France).Gaussin, en proie à des difficultés, a annoncé jeudi avoir obtenu une procédure de sauvegarde afin de garantir la pérennité de l'entreprise et de maintenir l'emploi.Enfin, Renault (+50% depuis le 17 janvier) a présenté jeudi la nouvelle génération de son 4X4 de ville, le 'Captur', un modèle qui figure aujourd'hui parmi les véhicules les plus vendus sur le segment des SUV urbains en France.