Pré-ouverture Wall Street attendue hésitante, les taux et la géopolitique pèsent

publié le 16/04/2024

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue hésitante mardi et les Bourses européennes sont dans le rouge à mi-séance, souffrant des perspectives peu optimistes sur les taux aux Etats-Unis et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,32% pour le Dow Jones, et en baisse de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,14% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,22% à 7.946,57 vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,36% et à Londres, le FTSE lâche 1,32%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 1,3%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,32% et le Stoxx 600 1,34%. Ce dernier a atteint son plus bas niveau en six semaines, plombé par le recul des ressources de base.

Les investisseurs connaissent un regain d'aversion au risque en pleine recrudescence des tensions au Moyen-Orient et alors que les derniers chiffres sur les ventes au détail aux Etats-Unis, plus fortes que prévu, invitent à penser que la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) restera restrictive plus longtemps qu'attendu.

Malgré les efforts diplomatiques déployés par les puissances mondiales pour éviter une escalade au Moyen-Orient, le président iranien Ebrahim Raisi a mis en garde mardi contre une réponse sévère à toute action contre les intérêts de l'Iran. Ces propos font suite à ceux du chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, qui a déclaré lundi qu'Israël riposterait à l'attaque de drones et de missiles lancée par Téhéran au cours du week-end.

La saison des résultats du premier trimestre démarre par ailleurs en Europe, avec certains poids lourds du marché prévus après la clôture de la Bourse, dont le géant du luxe LVMH.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les banques Bank of America et Morgan Stanley publieront à leur tour leurs résultats trimestriels.

VALEURS EN EUROPE

Ericsson, qui a fait état mardi d'un bénéfice ajusté pour le premier trimestre supérieur aux attentes, grimpe de 6,5%.

La chaîne de mode britannique Superdry, confrontée à une faible demande et à un manque de liquidités, chute de 33% après avoir annoncé son plan de redressement.

Anglo American et Rio Tinto reculent de 3,3% et 2,6%, respectivement, en raison de la baisse des prix des métaux non ferreux, plombés par le renchérissement du dollar américain.

Arcelormittal, abaissé par Deutsche Bank à "conserver" contre "acheter" et souffrant de la baisse des prix des métaux, perd 6,3%.

TAUX

Les rendements obligatoires en zone euro progressent après la publication des données américaines solides, le marché obligataire connaissant par ailleurs une certaine volatilité avec les tensions entre Israël et l'Iran.

La baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin, à laquelle l'institution a ouvert la porte au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, pourrait être remise en cause si un choc géopolitique fait rebondir les prix de l'énergie et l'inflation, a prévenu mardi le membre du Conseil des gouverneurs de l'institution, Olli Rehn.

Le rendement du dix ans allemand gagne presque 3 points de base à 2,46%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 2,9%.

Les marchés obligataires américains progressent également : le rendement des Treasuries à dix ans gagne environ 2 points de base à 4,6447%, et celui de la dette à deux ans un pb à 4,9487%.

CHANGES

Le dollar, qui a atteint mardi son plus haut niveau depuis cinq mois face à la livre et à l'euro, gagne 0,06% face à un panier de devises de référence. L'euro progresse de 0,04% à 1,0626 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent légèrement, l'atténuation des inquiétudes concernant les risques d'approvisionnement et l'escalade entre l'Iran et Israël l'emportant sur les données de l'économie chinoise au premier trimestre.

Le Brent recule de 0,41% à 89,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 0,46% à 85,02 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)