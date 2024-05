Ouverture CAC40: en vert, poursuit sur sa lancée de la veille

publié le 08/05/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir signé une hausse de 1% hier, la bourse de Paris poursuit sur sa lancée ce matin et s'arroge près de 0,8%, autour des 8140 points, soutenue par Saint-Gobain (+2,3%), Legrand ou encore Safran (+2,1%). L'indice vedette ne se situe désormais plus qu'à 1,6% de son plus haut historique de clôture atteint fin mars, au-delà des 8250 points, alors que les investisseurs semblent désormais se montrer plus positifs sur la situation économique du vieux continent.

Ainsi, le gestionnaire d'actifs suisse Pictet AM a annoncé hier avoir relevé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les actions européennes, qu'il juge de plus en plus attrayantes.De son point de vue, la ré-accélération de l'activité devraient permettre aux entreprises de dépasser les prévisions de résultats établies par le consensus cette année.Les volumes devraient toutefois rester limités ce mercredi en raison de l'absence d'une partie des investisseurs français, la journée de la Fête de la Victoire de 1945 étant fériée dans l'Hexagone.

Du côté des rares indicateurs à l'agenda, a production de l'industrie allemande a baissé de 0,4% en volume en mars par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.'La nouvelle contraction en mars rappelle que l'économie allemande reste à la peine', juge le bureau londonien, pour qui 'la production industrielle augmentera encore un peu au cours de l'année, mais restera modérée par rapport aux normes passées'. Sur le compartiment obligataire, la détente des taux se poursuit aux Etats Unis comme en Europe, le rendement des Treasuries américains à dix ans revenant vers 4,46%, tandis que le Bund allemand se stabilise autour de 2,43%Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a annoncé avoir enregistré un fort rebond au cours du second semestre, avec de solides prises de commandes, une forte croissance organique, une rentabilité améliorée et une génération de cash-flow libre de 562 millions d'euros.

La société biopharmaceutique Medincell a annoncé mercredi avoir demandé la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris dans l'attente de la publication d'un communiqué. Cette décision intervient alors que son cours de Bourse s'est envolé de plus de 106% depuis le début de l'année, une flambée due au succès rencontré par ses produits injectables à longue durée d'action.Michelin annonce avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total d'un milliard d'euros en deux tranches de sept et 12 ans, à des coupons de respectivement 3,125% et 3,375%.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.