Fermeture CAC40: au seuil des 8000 pts, cède près de 1,3% en hebdo

publié le 31/05/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir oscillé autour de son point d'équilibre tout au long de la séance, la bourse de Paris achève la journée sur un gain modeste de 0,18%, à 7992 points, au terme d'une séance marquée par d'importants volumes d'échanges, avec près de 8 MdsE de tractations depuis l'ouverture.

Si l'indice parisien cède plus de 1,2% sur la semaine écoulée, il conserve un gain de près de 6% depuis le début de l'année.Le chiffre le plus attendu de la semaine, l'indice 'PCE' aux Etats Unis (et accessoirement l'inflation en zone Euro) s'est finalement révélé être un 'non-événement', dans la mesure où sa publication débouche sur des variations à peine mesurables sur les indices boursiers - et franchement marginales sur l'obligataire.

Wall Street qui avait rouvert dans le vert -pour le symbole- avec des indices qui progressaient d'une poignée de points s'oriente maintenant plus nettement à la baisse avec un S&P500 à -0,4% : il perd désormais 1,3% sur la semaine mais engrange plus de 4% en mai.Le Nasdaq qui pointait vers 16.750 à l'ouverture cède désormais -1,2% à 16.540, ce qui réduit son gain mensuel à moins de 6% contre +7% jeudi soir.Le Dow Jones est le seul à rester positif, avec moins de 0,1% de gain vers 38.

150, mais seulement +0,5% sur le mois écoulé.Les T-Bonds se détendent également d'une poignée de Pts de base avec un '10 ans' à 4,50% contre 4,554% jeudi (le consensus sur une 1ère baisse de taux en septembre remonte de 45 à 50%).L'indice de prix PCE -le plus surveillé par la Fed- fait ressortir pour le mois d'avril un taux d'inflation annuelle stable par rapport à mars, à 2,7% en données brutes et à 2,8% en 'core' -ou sous-jacent hors énergie et alimentation-, des chiffres conformes au consensus.

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent (+2,65%/1 an), tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3% (conforme aux attentes).Il y avait également des chiffres relatifs à l'inflation en Europe: l'estimation provisoire de l'inflation 'IPC' en France pour mai ressort inchangée à +2,2%.Les investisseurs ont également pris connaissance ce matin de l'évolution des prix dans l'ensemble de la zone euro: le 'CPI' est estimé à 2,6% en mai 2024, reflétant donc une accélération de la hausse des prix à la consommation après un taux de 2,4% le mois précédent, selon 'l'estimation rapide' d'Eurostat.

Sur le Forex, l'Euro reprend +0,2% face au dollar à 1,085$/E et le baril de Brent s'échange contre 81,6$ (-0,3%).Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Renault Group fait part du lancement officiel de HORSE Powertrain Limited, sa coentreprise à parité avec le constructeur chinois Geely, coentreprise spécialisée dans les moteurs et les transmissions.Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable à l'approbation de son Dupixent dans l'UE comme traitement d'entretien complémentaire dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.Enfin, Orange a annoncé hier la finalisation de la fusion entre Orange Romania S.A. (ORO) et Orange Romania Communications S.A. (OROC) par l'intégration de OROC dans ORO.

