Fermeture CAC40: efface les pertes de la veille, renoue avec les 8000

publié le 05/06/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,87%, à 8006 points, effaçant ainsi ses pertes de la veille (-0,75%). Si c'est STMicro qui signe la plus forte hausse du jour sur le CAC (+3%, dans le sillage d'ASML qui flambe de +7,8%), le secteur du luxe n'est pas en reste avec +2,5% pour Hermès et +2,4% pour LVMH (Kering se fait plus discret à +0,3%).

Outre-Atlantique, Wall Street est porté par un S&P500 à +0,7% et un Nasdaq à +1,3% tandis que le Dow Jones revient à l'équilibre. Notons que le 'VIX' retombe sous 12,8 (à -2,3%). Sur le front des statistiques, la publication du rapport mensuel de l'enquête ADP montre que le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 152.000 emplois le mois dernier, un nombre globalement inférieur aux attentes des économistes (180.

000). 'Les gains d'emplois ont été plus lents en mai en raison d'une forte baisse dans l'industrie manufacturière. Les loisirs et l'hôtellerie ont également affiché des embauches plus faibles', explique-t-il dans son rapport.Le scénario du ralentissement économique aux US se trouve en partie démenti par le regain d'activité du secteur des services qui a brillamment renoué avec la croissance au mois de mai (+4,4Pts à 53,8 le mois dernier contre 49,4) à en croire la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.

Au mois d'avril, le secteur américain avait essuyé sa première contraction après 15 mois de croissance ininterrompue en repassant sous le seuil fatidique des 50 points, témoignant d'une décroissance de l'activité.Le sous-indice mesurant la production dans les services s'est inscrit en hausse, à 61,2 contre 50,9, tout comme celui de l'emploi, qui s'est établi à 47,1 après 45,9 le mois précédent.L'indice des nouvelles commandes s'est lui aussi amélioré, passant à 54,1 contre 52,2 en avril.Ce matin, les intervenants avaient pris connaissance de plusieurs statistiques.

Ainsi, conformément à la tendance observée depuis le début de l'année, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 52,2 en mai, contre 51,7 en avril, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un an.En revanche, dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale s'est replié pour la deuxième fois depuis décembre 2023, à 48,9 en mai contre 50,5 en avril, et signale donc un retour à la contraction après la faible croissance enregistrée le mois précédent.Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,28%, tandis que le bund de même échéance est à 2,5% et les OAT à 2,99%.

Notons que le cours du Brent repart à la hausse (+0,75%), après la chute des derniers jours. Le baril s'échange ainsi contre 77,7$ à Londres.Dans l'actualité des sociétés, Orange annonce la formation d'un nouveau partenariat stratégique avec Silknet, premier fournisseur de réseaux fixe et mobile de Géorgie, dans le cadre de son programme Orange Alliance, partenariat qui a pris effet à compter du 3 juin.TotalEnergies fait part de plusieurs avancées importantes vers la FID (décision finale d'investissement) du projet de développement du bloc offshore 58, au Suriname, la décision étant attendue au quatrième trimestre 2024 pour un démarrage de la production en 2028.

TotalEnergies a également annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir la totalité de la centrale à gaz de West Burton au Royaume-Uni pour une valeur d'entreprise de 450 millions de livres sterling (environ 530 millions d'euros).Air Liquide annonce qu'il va investir plus de 250 millions de dollars dans la construction d'un site de production de gaz industriels aux États-Unis, pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde.Enfin, Alstom annonce qu'il va livrer douze trams supplémentaires aux VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich - soit les entreprises de transport zurichoises) portant à 122 le nombre total de trams commandés.

