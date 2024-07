Fermeture Wall Street termine en hausse après les chiffres de l'emploi

publié le 05/07/2024

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, avec de nouveaux records pour la plupart des grosses capitalisations après la publication des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui ont conforté les espoirs d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,2%, ou 67,87 points, à 39.375,87 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 30,17 points, soit 0,5% à 5.567,19 points, signant un troisième record consécutif en clôture. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 164,457 points, soit 0,9% à 18.352,759 points, atteignant pour sa part un nouveau sommet pour le quatrième jour consécutif.

Sur la semaine, le S&P 500 a gagné près de 2%, le Nasdaq 3,5% et le Dow Jones plus de 0,6%.

Les investisseurs ont bien réagi aux derniers indicateurs de l'emploi aux Etats-Unis, qui indiquent que le chômage a progressé en juin et que l'économie montre des signes de ralentissement, une configuration qui devrait théoriquement encourager la Réserve fédérale à baisser ses taux.

"Les données sur l'emploi n'indiquent pas l'imminence d'une récession, mais soutiennent la thèse de l'atterrissage en douceur", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global. "Cela renforce clairement le niveau de confiance de la Fed, qui estime que les taux directeurs sont trop restrictifs et qu'ils doivent être réduits."

L'optimisme des marchés a surtout profité aux grosses capitalisations, Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com et Apple notamment ayant permis au secteur des technologies de l'information de signer un record en clôture.

A l'inverse, le secteur bancaire a terminé dans le rouge, les taux d'intérêt élevés et les incertitudes économiques pesant sur les revenus des banques. Bank of America, Wells Fargo et JPMorgan & Chase ont perdu entre 1,2% et 1,7%.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Ankika Biswas, Lisa Pauline Mattackal et Saeed Azhar, version française Tangi Salaün)