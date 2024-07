Pré-clôture CAC40: repli limité, W-Street sans tendance, le $ prend 0,3%

publié le 23/07/2024

(CercleFinance.com) - Après un creux peu après l'ouverture, puis une hausse de +0,4% ce midi (vers 7.660), la bourse de Paris est de retour dans le rouge (-0,4% à 7.590), malgré la hausse de Safran (+1,8%) car l'indice est pénalisée par le plongeon d'Edenred (-11%) et Thales (-6%) puis Stellantis et Bouygues (-2,5%).

L'Euro-Stoxx50 est en hausse de plus de 0,3% (vers 4.910) mais c'est un 'trompe l'oeil' puisque les titres en repli dominent largement (et notamment ceux du CAC) car SAP avec ses +7% retourne à lui seul la tendance dans le vert.Wall Street reste hésitant avec le S&P500 et le Nasdaq en hausse de +0,1% et un Dow Jones en repli d'autant, le Russell-2000 se détache avec +0,5%, ce qui confirmerait la thèse de la 'rotation sectorielle' en faveur des small caps.

Le 'chiffre du jour' concerne les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis : elles ont diminué de 5,4% en juin 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 3,89 millions, selon des statistiques publiées par la Fédération des agents immobiliers (NAR).Le prix de vente médian des maisons existantes a rebondi de 4,1% par rapport à juin 2023 pour atteindre 426.900 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré pour le deuxième mois de suite et le douzième mois consécutif de hausse d'une année sur l'autre : jamais le logement n'aura été aussi inaccessible pour le plus grand nombre des américains).

Le stock des logements existants invendus a augmenté de 3,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,32 million à fin juin, soit l'équivalent de 4,1 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.Alors que l'actualité des derniers jours a été marquée par le désistement du président Biden et l' émergence d'une candidature de sa vice-présidente Kamala Harris (elle vient officiellement de recueillir suffisamment de votes de délégués de son parti pour affronter Trump), les préoccupations économiques et microéconomiques reprennent le dessus : quelle sera la croissance au second trimestre, aux Etats Unis comme en Europe, l'inflation est-elle sous contrôle, que seront les bénéfices au 3ème trimestre ? Les résultats trimestriels du 2ème s'avèrent comme d'habitude depuis 15 ans meilleurs que prévu: 80% des sociétés ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.

Les publications de Coca-Cola, GE Aerospace, GM ou Spotify semblent tout particulièrement appréciées des investisseurs.Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américains réagissent peux aux événements politiques du week-end, avec un papier à dix ans qui se détend de -2,5Pts à 4,234%.En Europe, les Bunds effacent -4,4Pts vers 2,43%, nos OAT restent quasi stables à 3,13% et les BTP italiens restent parfaitement inchangés à 3,7666%Le Dollar se raffermit vers 1,0850 : il reprend +0,3% face à l'Euro, le '$-Index' reprend +0,2% à 104,50.Enfin, le baril de 'Brent' lâche -1,4% vers 81,1$ et le 'WTI' perd -1,5% à 77$ sur le NYMEX.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a dévoilé au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6% à 866 millions d'euros et un EBIT en croissance de 10,4% à près de 1,1 milliard (+4,7% en organique), soit une marge améliorée de 0,2 point à 11,5%.

Interparfums (+17%) affiche un chiffre d'affaires en croissance de près de 16% à 209,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, portant le cumul sur les six premiers mois de l'année à 422,6 millions (+7% à changes constants).Enfin, Airbus, Air France-KLM, Associated Energy Group, BNP Paribas, Burnham Sterling, Mitsubishi HC Capital et Qantas Airways annoncent avoir co-investi dans un fonds de financement du carburant d'aviation durable (SAF).