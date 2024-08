Mi-séance CAC40: dépasse les 7250Pts, Wall Street dans le vert

publié le 07/08/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir terminé mardi sur une baisse de moins de 0,3% à 7130 points, un repli limité par rapport aux pertes des deux séances précédentes, le CAC40 confirme cet après midi son mouvement haussier. L'indice progresse de près de 1,7% vers 7252Pts.

Les futures sur le S&P500 (+1,1%) et le Nasdaq-100 (+1,4%) laissent à ce stade présager une prolongation du rebond de la veille à la Bourse de New York, les craintes au sujet des perspectives économiques américaines tendant à s'atténuer.La dynamique semble plus globalement s'être inversée sur les principales places mondiales, avec une clôture nettement dans le vert mardi à Wall Street (+1% sur le S&P500 et le Nasdaq Composite) et un gain de l'ordre de 1% affiché ce matin par le Nikkei à Tokyo.

Nombre d'analystes se veulent plutôt rassurants après le lourd décrochage des marchés actions, consécutif au rapport sur l'emploi nettement plus mauvais que prévu qui a été dévoilé en fin de semaine dernière aux Etats-Unis.'En dépit du ralentissement du marché de l'emploi, tant l'économie que les consommateurs américains se portent plutôt bien à nos yeux ; les risques de récession nous semblent limités', estime ainsi Michael Strobaek, Global CIO chez Lombard Odier.'Les marchés boursiers pourraient se stabiliser au cours des prochaines semaines, mais nous nous attendons à une volatilité qui demeure élevée.

Le franc suisse devrait rester soutenu par la demande pour les valeurs refuges', prévient-il toutefois.Au chapitre des statistiques, on a pris connaissance ce matin des chiffre des balances commerciales française et allemande pour le mois de juin. On attend les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis dans l'après-midi.En juin 2024, le solde commercial de la France s'est amélioré sensiblement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi été ramené à 6,09 milliards d'euros après 7,72 milliards en mai. Cette évolution reflète principalement une augmentation de 3,2% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à un peu moins de 51,7 milliards d'euros, alors que les importations sont restées stables, à un peu plus de 57,7 milliards.

La balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 20,4 milliards d'euros en juin 2024, un surplus en baisse par rapport à celui de 25,3 milliards du mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.Sur le front des valeurs à Paris, Airbus annonce une commande ferme de la part de Cathay pour 30 appareils A330-900, dans le cadre d'un renouvellement par la compagnie aérienne hongkongaise de sa flotte de gros-porteurs de taille moyenne.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.