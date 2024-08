Pré-clôture CAC40: retombe sous 7.500, l'once d'or au zénith à 2.530$/Oz

publié le 20/08/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,2%) se tasse légèrement à 1/2 heure du coup de cloche final après avoir fait du sur-place durant 90% de la séance autour d'un pivot de 7.510Pts.Le rouge domine après une série de 8 hausses en 10 séances, dont 5 consécutives avant celle de ce mardi 20 août.

Le CAC40 consolide dans des volumes plus qu'insignifiants (moins de 900 millions d'Euro échangés à 35 minutes de la clôture) malgré les hausses d'Accor et Hermès (environ +1%) puis Renault (+1,3%). Les places boursières européennes s'alourdissent également avec un Euro-Stoxx50 qui glisse de -0,2% vers 4.

860Pts, alors que Wall Street (S&P500 et un Nasdaq) recule d'autant (le Dow Jones ne s'effrite que de -0,1%).A l'évidence, de nombreux intervenants sont en congés d'été, une période creuse, et ceux encore présent ne prennent plus aucune initiative avant de découvrir les premiers échos de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole cette semaine (et en particulier le discours de Jerome Powell, le patron de la Fed qui devrait valider le scénario de 2 assouplissements monétaires -minimum- avant fin 2024).

Aucune statistique n'était attendue ce mardi aux US et après une série de chiffres qui ont 'rassuré' sur la croissance et l'inflation depuis 10 jours, des 'stats' un peu moins bonnes sont susceptibles d'accroître la volatilité sur les marchés ces prochains jours.Les derniers chiffres de l'inflation en zone euro attendus en fin de matinée confirment l'estimation 'flash' à +2,6% : ils ne sont donc pas susceptibles de faire bouger les cours.Idem pour les prix à la production des produits industriels (PPI) allemands, ressortis comme prévu en baisse de 0,8% en juillet 2024 par rapport au même mois de 2023: le glissement annuel a donc ralenti par rapport à celui de 1,6% observée en juin, selon Destatis.

Les OAT et les Bunds se détendent de -3,5 à -4Pts à respectivement 2,941% et 2,212%, les T-Bonds US de -4,4Pts à 3,827%.Cette détente des rendement permet à l'or d'inscrire un nouveau record absolu à 2.530$/Oz.Le Dollar (-0,3% pour le '$-Index') poursuit sa glissade et l'Euro progresse symétriquement de +0,3% vers 1,110$, son zénith depuis le 27 décembre 2023.C'est un niveau technique majeur : au-delà, l'Euro pourrait s'envoler vers 1,1249, son score maximum du 19 juillet 2023.Le repli du $ est un facteur positif pour Wall Street, beaucoup moins pour nos exportatrices : le mois d'août, septembre et octobre constituent historiquement une mauvaise période de l'année pour les investisseurs, une dynamique particulièrement vraie cette année avec toutes les incertitudes qui se profilent à l'horizon.

L'approche de l'élection présidentielle du 7 novembre aux Etats-Unis risque par ailleurs d'accentuer la nervosité des investisseurs.La Convention démocrate doit se poursuivre aujourd'hui à Chicago comme point d'orgue, l'intervention de l'ancien président Barack Obama et de sa femme Michelle (des extraits de son discours circulent déjà).