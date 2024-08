Fermeture Wall Street en repli, attentisme avant Jackson Hole

publié le 20/08/2024

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, marquant un coup d'arrêt après plusieurs séances consécutives dans le vert, en l'absence de réels catalyseurs et dans l'attente du symposium de Jackson Hole plus tard cette semaine, durant lequel doit s'exprimer notamment le président de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,15%, ou 61,56 points, à 40.834,97 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 11,13 points, soit 0,20%, à 5.597,12 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 59,83 points (0,33%) à 17.816,94 points.

Après un creux plus tôt ce mois-ci provoqué par des craintes sur une potentielle récession de l'économie américaine, les principaux indices de Wall Street avaient rebondi et signé, pour le S&P-500 et le Nasdaq, leur plus longue série de hausses depuis la fin d'année dernière.

Ils ont tous les trois décliné mardi, faute de direction claire sur les marchés, à trois jours des commentaires très attendus du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole dans le Wyoming.

"Je ne pense pas qu'aujourd'hui soit indicatif d'un changement de tendance", a commenté Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, à Hammond dans l'Indiana.

"Les investisseurs ont effectué une pause, ils en ont besoin après s'être régalés au cours des deux dernières semaines", a-t-il ajouté.

Les acteurs du marché attendent du discours de Jerome Powell en fin de semaine de possibles indices sur le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement monétaire envisagé par la Fed cette année.

Il s'agit de savoir si la baisse de taux attendue en septembre "sera de 25 ou 50 points de base", a déclaré Chuck Carlson, "et les gens devraient tenter de lire entre les lignes pour deviner ce qui va se produire".

Pour l'heure, les marchés financiers misent à 69,5% sur une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed, montre FedWatch. L'hypothèse d'une réduction de 50 points de base est envisagée à 30,5%.

Avant le discours de Jerome Powell vendredi, les investisseurs vont scruter mercredi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ainsi que des données du département américain du Travail sur le marché de l'emploi au cours du précédent exercice fiscal.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'énergie a enregistré la plus forte baisse du jour, 2,7%. Côté valeurs, Eli Lilly a pris 3,1% après des essais montrant l'efficacité de son médicament anti-diabète Zepbound. Palo Alto Networks a bondi de 7,2% à la suite de prévisions pour l'exercice fiscal en cours supérieures aux attentes. Boeing's a perdu 4,2% après que l'administration de l'aviation américaine a dit imposer une directive de sécurité pour la gamme 787 Dreamliner de l'avionneur.

(version française Jean Terzian)