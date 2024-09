Ouverture Wall Street ouvre en hausse avec un espoir accru sur les taux de la Fed

publié le 13/09/2024

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, soutenue par la perspective d'une baisse drastique des taux directeurs aux Etats-Unis la semaine prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,25% à 41.205,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 5.605,99 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,04%, à 17.574,82 points.

Les traders anticipent désormais plus largement une réduction de 50 points de base des taux des fonds fédéraux à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine les 17 et 18 septembre, montre le baromètre FedWatch de CME, qui évalue cette probabilité à 43% contre 13% jeudi.

L'ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, a estimé qu'il y avait de bonnes raisons de baisser les coûts d'emprunt d'un demi-point et non plus de seulement un quart de point comme anticipé jusqu'ici.

Le Wall Street Journal et le Financial Times, de leur côté, ont rapporté que la décision de la Fed sur les taux est désormais "très serrée", certains responsables de la banque centrale s'inquiétant d'un maintien trop longtemps de taux élevés alors que l'inflation et l'emploi ralentissent.

"Plusieurs articles ont été publiés dans le Wall Street Journal et le Financial Times suggérant qu'un mouvement de 50 points de base était toujours en jeu, ce qui a conduit les marchés à réévaluer une fois de plus leurs attentes", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans fléchit d'environ 2,5 points de base, à 3,6532%, et celui à deux ans, plus sensible, de 7,2 points, à 3,5762%.

Aux valeurs, Boeing cède 1,5% après le vote de ses ouvriers sur la côte Ouest, où se trouvent ses principales usines, d'une grève massive.

Adobe chute de 9,5%, l'éditeur de Photoshop ayant annoncé jeudi anticiper un bénéfice pour le trimestre en cours inférieur aux prévisions des analystes, tandis qu'Oracle prenait 3,87% à la faveur du relèvement de ses prévisions financières.

Moderna abandonne 4,6%, victime d'un abaissement de recommandation d'au moins trois intermédiaires, au lendemain du report par le laboratoire de l'atteinte de son objectif d'équilibre financier.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)