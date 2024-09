Ouverture Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur l'inflation

publié le 27/09/2024

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse à l'ouverture, les derniers chiffres d'inflation confirmant le ralentissement de la dynamique des prix, ce qui devrait donner des marges de manoeuvre à la Réserve fédérale pour soutenir l'activité.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,61 points, soit 0,33% à 42.315,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 5.756,14 points. Le Nasdaq Composite prend 0,13% soit 24,09 points, à 18.214,378. L'inflation PCE sur un an, l'indicateur de la dynamique des prix utilisé par la Fed pour jauger de l'atteinte de son objectif de stabilité des prix, a été moins légèrement moins élevé qu'attendu sur un an en août.

Cette lecture confirme le positionnement pris par la banque centrale, qui a annoncé au cours de sa réunion de septembre avoir assoupli sa politique monétaire pour soutenir l'emploi, sur lequel les risques s'accumulent.

"Poussée à la baisse par des effets de base 'énergie' favorables, l?inflation PCE revient à son plus bas niveau depuis 3 ans et demi. Cela valide le choix de la Fed d?avoir baissé ces taux de 50 pbs en septembre", résume Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

L'indicateur de sentiment du Michigan définitif pour septembre est attendu à 14h00 GMT, et pourrait donner davantage d'indications sur la dynamique du secteur industriel américain.

Aux valeurs, Costco perd 2% après avoir publié des résultats inférieurs en consensus, la baisse des dépenses de consommation ayant pesé sur ses chiffres.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)