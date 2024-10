Ouverture CAC40: en légère hausse à quelques heures de l'emploi US

publié le 04/10/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 0,4% ce matin, bien aidée par Société Générale (+2,1%), Vinci (+1,7%) et Bouygues (+1,5%). La prudence reste tout de même de mise avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, point d'orgue de la semaine sur les marchés.

Un rapport sur l'emploi plus faible que prévu renforcerait la perspective d'au moins deux baisses de taux de 25 points de base d'ici à la fin de l'année, voire l'hypothèse d'assouplissements plus conséquents.Au contraire, un rapport meilleur que prévu relancerait le scénario d'un marché du travail plus résistant que prévu susceptible de pousser la Fed à freiner ses baisses de taux, ce qui constituerait un catalyseur baissier pour les marchés.

'Si le marché révise à la baisse ses anticipations face à la résilience des données sur l'emploi, cela pourrait être un vent contraire pour les actions pendant quelques temps, dans un contexte où la géopolitique pèse aussi sur le sentiment', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.Le consensus table en moyenne sur 140.000 créations d'emploi non-agricoles en septembre après 142.000 postes seulement en août, ce qui devrait confirmer l'hypothèse d'un marché du travail en perte de vitesse.

Toujours sur le front des statistiques, les marché ont pris connaissance ce matin d'une nette hausse de la production dans l'industrie manufacturière (+1,6% après ‑0,2% en juillet), comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,4% après +0,2%) en France, entre juillet et août, selon les données CVS-CJO de l'Insee. A Wall Street, les 'futures' sur les grands indices américains signalent pour l'instant une ouverture stable après le repli anecdotique observé hier soir.Les échanges restent limités en Asie où les marchés d'actions sont partiellement fermés en Chine à l'occasion de la 'Golden Week'.

La tendance est négative sur le marché obligataire européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans se tend vers 2,16%.Outre-Atlantique, les rendements obligataires de référence sont également orientés à la hausse dans l'attente des statistiques américaines, à 3,85% pour les bons du Trésor américain à dix ans.L'euro est stable face au billet vert, autour des 1,10$/E.Le marché pétrolier revient quant à lui à des plus hauts de plus d'un mois, avec un Brend à 78,2$ le baril (+0,5%). Dans l'actualité des sociétés tricolores, le groupe agroalimentaire LDC affiche un chiffre d'affaires de 2,98 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 1,2% en données publiées (-3,9% en organique), malgré une croissance de ses volumes de 4,9% (+3,6% organique).

emeis publie un résultat net part du groupe de -257 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, contre -371 millions un an auparavant, et un EBITDAR stable (+0,8%) à 339 millions, soit une marge en repli d'un point à 12,2%.Thales annonce participer à la création par la Banque Postale, en collaboration avec CB et la fintech HandSome, d'une carte bancaire à destination des personnes déficientes visuelles, en test pendant six mois à compter de fin octobre.