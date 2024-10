Pré-clôture CAC40: soutenu par le luxe, insensible à la hausse des taux

publié le 07/10/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 repasse dans le vert -au-delà des 7.575- dans le sillage des valeurs du 'luxe' (Kering +3,8%, LVMH +2,2%) alors qu'un nouveau volet du plan de relance chinois devrait être dévoilé demain.Paris avait entamé la séance en légère baisse de 0,40% vers 7510Pts (dans le sillage des 'futures' US) et cela apparaissait assez logique vu la dégradation des marchés de taux, avec une OAT à 3,02% (contre 2,99% vendredi et 2,82% mardi dernier) et des Bunds à 2,245%.

La vapeur s'est inversée avec l'annonce chinoise, peu importe que le pétrole repasse les 79$ (+1,5% à 79,3$), peu importe que les indices chinois rouvrent en repli de -0,3% en moyenne (le Nasdaq perd -0,4%).Les actions US souffrent de la tension des taux : le '10 ans' prend +4,5Pts à 4,0250, le '2 ans' a même bondi de +7,5Pts vers 4,02% (3,99% à présent).'Après des publications décevantes les mois précédents, la situation sur le marché du travail américain s'est nettement améliorée en septembre', rappelle Commerzbank, soulignant que 254.

000 nouveaux emplois ont été créés, soit beaucoup plus que prévu.'Bien entendu, les chiffres mensuels pris individuellement ne doivent pas être surestimés, mais ce rapport devrait apaiser les craintes que l'économie américaine soit au bord d'une récession', poursuit la banque allemande.Si ces chiffres pourraient inciter la Fed à ne réduire ses taux que de 25 points de base en novembre, l'attention des opérateurs cette semaine pourrait surtout se porter sur les données de la zone euro, dans l'optique de la réunion de la BCE la semaine prochaine.

'Nous nous attendons à ce que les derniers chiffres des ventes au détail de la zone euro restent ternes, alors que la production industrielle allemande a probablement baissé un peu plus en août', estime-t-on à ce sujet chez Capital Economics.Entre juillet et août 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.Outre ces deux données, les opérateurs seront attentifs à l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), ainsi qu'au début de la saison des résultats américains, avec ceux de banques telles que JPMorgan Chase (vendredi).

En attendant, l'Euro se stabilise face au Dollar et se contente de grappiller 0,1% vers 1,0970.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Unibail-Rodamco-Westfield a fait part de la démission de Xavier Niel de son conseil de surveillance, et de la cooptation de Michael Boukobza pour le remplacer pour la durée restant à courir de son mandat.Faisant un point sur le dysfonctionnement de l'interconnecteur électrique entre la France et la Grande-Bretagne qui a conduit à la suspension de l'activité de sa filiale ElecLink, Getlink a estimé à six semaines la durée à date des travaux de réparation.Bureau Veritas a annoncé un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire à Mérieux NutriSciences, et a fait part de l'acquisition d'IDP Group, fournisseur indépendant de services BIM (Building Information Modeling).

