Pré-ouverture Wall Street rebondit dans le sillage des "tech" avant des données sur l'inflation

publié le 09/10/2024

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, effaçant une partie de ses pertes de la veille, alors que les investisseurs ont de nouveau montré de l'appétit pour les titres technologiques dans l'attente de données sur l'inflation et avant le début de la saison des résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 126,13 points, à 42.080,37 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 55,19 points, soit 0,97%, à 5.751,13 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 259,01 points (1,45%) à 18.182,92 points.

Les trois principaux indices de Wall Street avaient tous reculé lundi d'environ 1%, sous l'effet de la hausse des rendements obligataires, dans un contexte d'escalade des tensions au Proche-Orient et d'interrogations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Avec le recul mardi des bons du Trésor américain, les investisseurs se sont tournés vers les valeurs à forte croissance, en particulier les titres technologiques, dont les géants ont contribué mardi à porter le Nasdaq et le S&P-500.

Le marché reste toutefois guidé par la politique monétaire. Les investisseurs n'ont cessé tout au long de l'année de guetter les décisions de la Fed, qui a procédé en septembre à une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base.

Il est attendu que la banque centrale américaine réduise davantage les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, avec pour boussole les données économiques, scrutées également par Wall Street pour tenter d'anticiper les décisions de la Fed.

Les données publiées la semaine dernière, dont un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur qu'anticipé, ont poussé les investisseurs à revoir légèrement à la baisse leurs prévisions, penchant pour une baisse de 25 points de base plutôt que de 50.

D'après FedWatch, les traders misent désormais à 89% sur une baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed, en novembre.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur les prix à la consommation (CPI), prévu jeudi.

"Le rapport sur le marché du travail (vendredi dernier) et le rapport CPI sont les deux principaux éléments pour la Réserve fédérale en amont de sa prochaine réunion" les 6 et 7 novembre, a souligné Jason Pride, directeur de la recherche et des investissements chez Glenmede.

Si l'indice des prix à la consommation ressort dans la fourchette anticipée, la perspective d'une baisse des taux de 25 points de base en novembre sera renforcée, a-t-il dit.

Neuf des onze secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels les technologies de l'information, avec les gains enregistrés par Palantir Technologies et Palo Alto Networks.

L'énergie a subi la plus forte baisse, de 2,6%, sous l'effet du repli des prix du pétrole.

Côté valeurs, Nvidia, parmi les "Sept Magnifiques" de Wall Street, a progressé de 4,1%, soit sa plus forte hausse sur une séance depuis un mois. Apple, Tesla et Meta Platforms ont également fini en hausse.

En parallèle à leur recul à la bourse de Pékin, les titres de grands groupes chinois comme Alibaba et JD ont perdu entre 5% et 8%.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)