Ouverture CAC40: la prudence l'emporte avant l'inflation US

publié le 10/10/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,3% ce matin, autour des 7540 points, pénalisée par Edenred (-2,1%), Teleperformance (-2%) ou encore EssilorLuxottica (-1,7%). Hier soir, Wall Street avait pourtant fini en hausse (+0,6% pour le Nasdaq, +0,7% pour le S&P et +1% pour le Dow Jones) accueillant favorablement la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC de la Fed.

Pour rappel, la banque centrale américaine a décidé de réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base lors de cette réunion, le plaçant dans une fourchette de 4,75 à 5%, entamant ainsi un cycle de normalisation monétaire.'Le procès-verbal souligne que cette décision a été prise pour soutenir la croissance économique et empêcher une nouvelle détérioration de l'emploi', explique notamment Quasar Elizundia, chez Pepperstone.

'En ce qui concerne l'inflation, la Réserve fédérale s'est dit plus confiante dans les progrès réalisés vers son objectif annuel de 2%, bien qu'elle reste au-dessus du niveau souhaité' , pointe en outre ce stratège de recherche.Les regards vont d'ailleurs se tourner vers la publication, en début d'après-midi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis, que Jefferies attend en hausse annuelle de 2,3% en données brutes et de 3,2% hors alimentation et énergie.

'Le calcul du CPI donne un poids exagéré au prix des services de logements, dont les loyers fictifs imputés aux propriétaires. Sans cela, l'inflation serait déjà au-dessous de 2%', notait Oddo BHF en début de semaine.A Londres, le baril de Brut s'apprécie de 0,6%, à 77,2$ tandis que l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,09$/E.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Airbus indique avoir réalisé 50 livraisons à 29 clients au mois de septembre, portant le cumul depuis le début de l'année à 497 livraisons, et engrangé 235 commandes brutes le mois dernier.

Scor annonce être entré en négociations exclusives avec Huyghens de Participations, la holding du groupe Albin Michel, pour la cession de sa participation au capital de Humensis, neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France.Getlink indique que ses services de navettes ont transporté 200.353 véhicules de tourisme et 96.570 camions au mois de septembre, des trafics respectivement en baisse de 5% et en hausse de 1% en comparaison annuelle. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.