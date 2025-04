Pré-ouverture CAC 40: prudence générale, les regards braqués sur Trump

publié le 02/04/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi matin, dans un marché qui s'annonce étroit avant les annonces très attendues de Donald Trump sur les droits de douane, prévues dans la soirée.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - perd 16 points à 7872,5 points, annonçant un début de séance pour le moins prudent.

Les investisseurs devraient chercher à alléger leurs positions dans l'optique du discours du président américain, dont ils espèrent tirer une meilleure image des intentions de la Maison Blanche concernant les questions commerciales.Dona Trump doit s'exprimer depuis Washington à 16h00 (heure locale) et donc 22h00 (heure de Paris) sur les droits de douane qu'il compte imposer aux partenaires commerciaux avec lesquels les Etats-Unis accusent un déficit commercial, mais pas uniquement.

Si l'homme d'affaires new-yorkais a promis que ce fameux 'Jour de la Libération' permettrait de mettre en place un 'système magnifique et simple', d'autres observateurs s'inquiètent de ces répercussions.Les éditorialistes de 'The Economist' prévenaient récemment que les mesures envisagées par l'administration américaine risquaient de faire plonger le commerce international dans le 'chaos' le plus complet.Il est vraisemblable que Trump annoncera ce soir des mesures graduelles et ciblées, et non un nouveau plan universel comme le redoutaient initialement les analystes.

Il n'empêche, les valeurs les plus exposées à l'international comme l'automobile, le luxe ou la pharmacie pourraient être pénalisées par ces annonces, jugent les analystes d'UBS.'Nous estimons que celles-ci pourraient encore chuter de 10% si leurs prévisions de résultats venaient à être revues à la baisse', estime la banque suisse.D'après les stratèges de Deutsche Bank, la mise en place de surtaxes douanières généralisées pourrait provoquer un choc 'énorme' avec des conséquences importantes pour l'économie mondiale.Selon leurs calculs, une politique protectionniste pénaliserait la croissance américaine, qu'ils envisagent autour de 2,3% cette année, de 100 à 120 points de pourcentage, avec une inflation qui repartira à la hausse.

Concernant l'Europe, l'application d'un tarif de 20% sur tous les biens, en plus des tarifs automobiles de 25,% annoncés, pèserait sur la croissance du Vieux Continent de 0,3% à 0,6% cette année.Autre motif d'inquiétude, il est probable que l'instauration de ces nouveaux droits de douane soient suivis par des mesures de représailles et de rétorsion de la part de la Chine, de l'Union européenne, ou du Canada, provoquant une nouvelle escalade dans la guerre commerciale.En attendant, les investisseurs devraient rester attentifs aux derniers développements économiques.La journée sera notamment marquée par la publication, aux Etats-Unis, des commandes à l'industrie, de l'enquête ADP sur l'emploi privé et des stocks hebdomadaires de pétrole.

