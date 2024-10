Pré-ouverture CAC 40: les investisseurs dans l'expectative avant la BCE

publié le 17/10/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi, à quelques heures des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait opérer une nouvelle baisse de ses taux.Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison octobre - sur l'indice CAC 40 grappille trois petits points à 7498 points, annonçant un début de séance étroitement irrégulier.

Les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop marquées en attendant à 14h15 les annonces de la décision de politique monétaire de la BCE, qui seront suivie par la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde à 14h30.Sachant qu'il est grandement attendu que l'institution basée à Francfort réduise ses taux d'un point, les investisseurs seront surtout très attentifs aux commentaires de Christine Lagarde à la recherche de la moindre allusion sur les futures baisses de taux, même si celle-ci devrait au contraire éviter de trop s'engager sur un prochain calendrier.

'Nous doutons que la réunion de la BCE soit un moteur positif des actions aujourd'hui', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, qui estime que tout plaide en faveur d'une baisse plus prononcée de 50 points de base.'La lenteur avec laquelle le loyer de l'argent diminue en zone euro est un problème pour les entreprises, notamment les petites et moyennes, qui sont confrontées à des conditions de financement loin d'être favorables dans un contexte où les marges diminuent et la demande chute', souligne l'analyste.Les récents indicateurs, en particulier les derniers indices PMI, ont en effet mis en lumière le coup de frein subi par l'économie européenne, accentuée par les difficultés actuelles de l'Allemagne.

Les derniers chiffres des prix à la consommation, attendus à 11h00, devraient par ailleurs confirmer le retour de l'inflation sous l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE.A ce titre, les investisseurs semblent avoir déjà pleinement intégré le scénario d'une nouvelle baisse de taux de 25 points de base au mois de décembre.Wall Street a fini en hausse mercredi soir, l'indice Dow Jones ayant inscrit sa meilleure clôture de l'histoire à 43.075 points.La séance américaine sera animée par de nombreuses statistiques, le jour férié de 'Columbus Day' lundi ayant poussé bon nombre d'administrations à remettre à aujourd'hui la parution d'indicateurs.Figurent au programme du jour les chiffres des ventes au détail, les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, la production industrielle et les stocks des entreprises.

Les rendements obligataires de référence de la zone euro reculent dans l'attente des décisions de la BCE, 2,18% pour le Bund allemand à dix ans et 2,92% pour l'OAT française de même échéance.Sur le marché des changes, l'euro est peu changé à 1,0855 dollar mais pourrait réagir aux décisions de la BCE en fonction de leur teneur et de leur ampleur.Le pétrole remonte un peu avant l'annonce, dans l'après-midi, des stocks d'hydrocarbures aux Etats-Unis et bien que certains signes entretiennent l'espoir d'un début d'accalmie au Proche-Orient.Le Brent (+0,2%) se traite non loin de 74,4 dollars le baril et le brut léger américain (+0,3%) autour de 70,6 dollars.