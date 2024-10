Pré-clôture CAC40 : gain hebdo de +0,5%, le pétrole retombe sous 73$

publié le 18/10/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retrouve du 'momentum' haussier à la clôture en ce vendredi des '3 sorcières' qui va venir conclurer un mois d'octobre positif (3ème mois de hausse d'affilée) d'environ +1,4 à +1,5%, malgré la remontée des taux et une OAT à plus de 2,91%.

L'indice CAC40 progresse en fin de séance de 0,39% vers 7.613 points après avoir culminé vers 7.645 : l'indice vedette affiche un gain hebdomadaire de 0,5%, mais le CAC peut désormais revendiquer une hausse de plus de 6% depuis son creux du 5 août dernier.Wall Street a ouvert la séance en ordre dispersé avec un S&P500 à +0,3% mais le Dow Jones (au zénith la veille) recule de -0,2%, et le Nasdaq se détache avec +0,6% (grâce aux +10% de Netflix), sa meilleure marque depuis le 15 octobre et le 16 juillet dernier.

Mais ces gains 'tactiques' (journée de '3 sorcières') pourraient s'avérer fragiles : 'Sachant que l'élection présidentielle se profile d'ici à environ deux semaines, il n'y aurait rien de surprenant à ce que les investisseurs commencent à prendre quelque profits', estime un trader.'Avec un indice S&P 500 qui affiche une progression annuelle de 22% à ce stade, il serait même idiot de ne pas le faire', ajoute-t-il.L'après-midi a été ponctué par l'annonce d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre par le Département du Commerce : le score s'établit à 1.

354.000 en rythme annualisé, après un rebond de 7,8% en août (+9,6% en estimation initiale). Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part diminué de 2,9% à 1.428.000 le mois dernier tandis que les achèvements de logements ont chuté de 5,7% à 1.680.000 (la météo a peut-être perturbé les chantiers dans le Sud).A noter que suite à la remontée des taux longs vers 4,40%, les dépôts de demande de crédit hypothécaire ont chuté de -17% depuis le début du mois aux Etats Unis, pire score depuis avril 2020.Le marché n'a pas été surpris hier par la décision de la BCE d'abaisser ses taux pour la deuxième fois d'affilée, mais il a semblé apprécier le discours plus accommodant de l'institution, qui laisse envisager une quatrième baisse de taux en décembre.

'Vu les risques baissiers qui pèsent sur la croissance mais aussi sur l'inflation, la politique monétaire de la BCE devrait être assouplie à un rythme accéléré afin de lui ôter aussi vite que possible tout caractère restrictif', insiste Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.La réunion de la BCE désormais passée, les investisseurs vont devoir se lancer aujourd'hui à la recherche d'éléments concrets susceptibles de leur fournir une nouvelle direction.En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,6% en glissement annuel au troisième trimestre, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).Si cette performance est un peu supérieure aux attentes, elle dénote un ralentissement de l'activité après les 4,7% de croissance enregistrés au deuxième trimestre, soulignent les économistes.

De l'avis des analystes, la saison des résultats pourrait constituer le prochain catalyseur afin de permettre aux indices boursiers d'aller plus haut.Les comptes trimestriels d'American Express, Procter & Gamble et SLB seront, à ce titre décortiqués avec zèle.Hier soir, Netflix (+10% ce vendredi) a fait mieux que prévu au titre du troisième trimestre, aussi bien en termes de résultats que de nouveaux abonnements.Avant cela, Wall Street avait clôturé autour de l'équilibre jeudi soir, freinée notamment par les fortes tensions observées sur le compartiment obligataire.Les T-Bonds US '2034' se détendent de -2Pts vers 4,075%, le '30 ans' de -1,7Pt vers 4,377%. Dans l'Eurozone, nos OAT effacent -2,3Pts à 2,9080%, les Bunds -1,8Pts à 2,186%.Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers confirment leur redressement alors qu'Israël a annoncé la mort de Yahya Sinouar, le chef du Hamas.

Le Brent finit la semaine (et le mois) près des plus bas avec -2% vers 72,9 dollars, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) lâche 2,2% sous 69$ sur le NYMEX.
Enfin, l'or bat un nouveau record au-delà de 2.710$/Oz.