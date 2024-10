Pré-ouverture Wall Street vue en recul, l'incertitude pèse avant les élections US

publié le 23/10/2024

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes reculent à mi-séance alors que les résultats d'entreprises, les inquiétudes sur la croissance et les élections américaines font pression sur les actifs risqués. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones s'affichant en baisse de 0,51%, tandis que le Standard & Poor's 500 décline de 0,28% et le Nasdaq recule de 0,42%.

À Paris, le CAC 40 se replie de 0,78% à 7.476,4 points vers 11h00 GMT. Le Dax à Francfort abandonne 0,38%, tandis que le FTSE à Londres décline de 0,4%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,36%, l'EuroStoxx 50 recule de 0,58% et le Stoxx 600 décline de 0,38%.

La saison des résultats se poursuit de part et d'autre de l'Atlantique, et les investisseurs demeurent prudents après une série de chiffres décevants.

L'Oréal, Deutsche Bank ou Volvo Cars ont ainsi fait état de résultats moins bons qu'attendu.

Aux résultats s'ajoutent des inquiétudes sur la trajectoire économique européenne: les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) commenceraient à envisager de faire baisser les taux sous le taux neutre, afin de soutenir l'activité du bloc monétaire.

Les indicateurs PMI attendus jeudi permettront aux investisseurs de préciser leurs perspectives de politique monétaire: les marchés monétaires estiment désormais probable à 20% une baisse de 50 points de base en décembre.

Aux Etats-Unis, la publication du "Livre beige" de la Réserve fédérale donnera davantage d'éléments sur les conditions économiques actuelles et pourrait confirmer qu'un atterrissage en douceur de l'activité demeure possible.

Enfin, l'incertitude sur le résultat des élections américaines pèse, ce alors que chacun des candidats porte un projet bien distinct.

Une victoire de Kamala Harris, la candidate démocrate, aurait des impacts limités sur les actifs mondiaux, car les investisseurs estiment qu'elle s'inscrirait dans la continuité de Joe Biden, le président actuel.

A l'inverse, une victoire de Donald Trump aurait des impacts bien plus importants, car le candidat républicain propose notamment de relever les droits de douanes, baisser les impôts ou encore limiter l'indépendance de la Fed.

"Les marchés ont commencé à intégrer dans les cours (la perspective d'une victoire de Donald Trump) qui se traduirait par une politique économique plus inflationniste et une politique commerciale plus agressive", constatent les analystes de Natixis.

"Aussi, on assiste à un "depricing" des baisses de taux de la Fed, à une hausse des taux longs US, à un rebond du dollar et des cours de l?or, et à des devises émergentes en nette baisse par craintes de fortes tensions commerciales".

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les résultats de Tesla sont attendus après la clôture. Les chiffres de Boeing et Coca-Cola sont notamment attendus avant l?ouverture.

Texas instruments a annoncé mardi prévoir un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes, ses clients limitant leurs commandes.

VALEURS EN EUROPE

L'Oréal recule de 3,7%, lanterne rouge du CAC 40, le géant français des cosmétiques ayant publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, marqué par la détérioration de la demande en Chine et une moindre croissance pour ses produits dermatologiques.

Verallia a fait état mardi d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mais a maintenu son objectif d'Ebitda pour 2024 et prend 8,9%.

ID Logistics a fait état mardi d'une croissance de 20,1% de son chiffre d'affaires à données comparables et avance de 9,7%.

Deutsche Bank a relevé mercredi ses provisions pour les prêts non performants dans un contexte de dégradation de l'économie allemande, ce qui fait reculer le titre de 1,9% malgré une croissance des bénéfices.

Le groupe publicitaire britannique WPP a annoncé mercredi avoir renoué avec la croissance organique au troisième trimestre, et grimpe de 4,7%. Heineken a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, et gagne 2,2%.

Le fabricant de peintures AkzoNobel a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice au troisième trimestre inférieurs au consensus et décline de 4,6%.

TAUX

Les rendements courts en zone euro chutent, les investisseurs estimant que la BCE pourrait abaisser ses taux de 50 points de base en décembre pour soutenir une économie européenne en ralentissement.

Le rendement du dix ans allemand recule de 1,2 pb à 2,305%, celui du taux à deux ans perd 6,8 pb à 2,131%.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 1,4 pb à 4,2197%, tandis que le rendement du titre à deux ans progresse de 0,9 pb à 4,0459%.

CHANGES

La nervosité des investisseurs profite au dollar, actif refuge, et fait pression sur l'euro. Le dollar gagne 0,31% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,18% à 1,0778 dollar, et la livre sterling perd 0,06% à 1,2975 dollar.

PÉTROLE

Le pétrole s'affiche en net repli, les chiffres de l'American Petroleum Institute ayant montré une hausse plus forte que prévu des inventaires de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent recule de 1,67% à 74,77 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 1,78% à 70,46 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 23 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

Zone 14h00 confiance des consommateurs octobre -12,5 -12,9

euro

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)