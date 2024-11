Fermeture CAC40: franchit les 7400 pts dans le sillage de Wall Street

publié le 05/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur une hausse de 0,48%, à 7407 points, bien aidée par Bouygues (+3,1%), Safran (+3%) ou encore Publicis (+2,9%). Les marchés sont désormais suspendus aux résultats de l'élection aux Etats-Unis dont les premières indications devraient nous parvenir demain matin.

Les résultats du scrutin s'annoncent extrêmement indécis, au point que l'état major démocrate estime que le résultat final pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours.Ce mardi, les indices US s'enhardissent après une entame de séance prudente: +1,1% sur le Nasdaq, 0,9% sur le S&P500 et +0,7% sur le Dow Jones.Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, indique que plusieurs sondages semblent indiquer que l'élan électoral est du côtédela candidate démocrate.

Néanmoins, 'rien n'est joué et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise mercredi matin', tempère-t-il. 'De nombreux investisseurs redoutent une réaction abrupte du marché - par exemple si l'écart entre les deux candidats est marginal, ce qui peut entraîner de nombreux litiges judiciaires et retarder la proclamation du nom du vainqueur', poursuit-il.Wall Street accueille sans émotion le creusement de près de +20% du déficit commercial à -84,4Mds$ en septembre (par rapport à celui de 70,8Mds$ du mois précédent).

Selon le Département du Commerce, cette spectaculaire dégradation résulte à la fois d'un tassement de 1,2% des exportations américaines de biens et services, à 267,9 milliards de dollars, et d'une augmentation de 3% des importations, à 352,3Md$.Côté activité, la croissance du secteur privé américain accélère un peu moins qu'estimé initialement en octobre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,1 en définitive, contre 54,3 en estimation flash, et après 54 pour le mois précédent.L'indice PMI des services des Etats-Unis -calculé par S&P Global- se tasse légèrement en octobre, s'établissant à 55 contre 55,2 le mois précédent, mais se maintient largement au-dessus des 50 qui marquent la limite entre expansion et contraction de l'activité du secteur.

S&P Global observe ainsi une croissance soutenue de l'activité et des nouvelles affaires, tandis que l'emploi a continué de reculer marginalement et que les prix à la production ont connu leur plus faible hausse depuis près de quatre ans et demi.Publié séparément, l'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) signale pour sa part une accélération de la croissance du secteur non-manufacturier américain, ressortant à 56 pour le mois écoulé, à comparer à 54,9 en septembre.L'indice reflète donc une progression toujours solide du secteur privé, avec néanmoins des réductions des niveaux d'emplois pour un troisième mois de suite, tandis que l'inflation des prix a atteint un plus bas de 53 mois.Il y avait aussi des chiffres en Europe : les opérateurs ont pris connaissance ce mardi de la production industrielle française: elle se replie sur un mois (‑0,8% après +1,4% en août) dans l'industrie manufacturière comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,9% après +1,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Sur le front des taux, à 48H de la réunion de la FED, les T-Bonds US se dégradent de +5Pts vers 4,36% et de +5Pts sur le '2 ans' à 4,21%.En Europe, les Bunds se dégradent de +3,5Pts à 2,42%, les OAT de seulement +3Pts vers 3,16%.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Bouygues a publié au titre des neuf premiers mois de 2024 un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en croissance de près de 6%, une amélioration en grande partie portée par sa filiale Equans.Michelin a annoncé aujourd'hui aux 1.254 salariés des usines de Cholet et Vannes son intention d'arrêter la production, au plus tard début 2026. Ces deux usines sont confrontées depuis plusieurs années à de grandes difficultés économiques.Atos annonce avoir signé un accord de cession avec Alten pour la vente de son activité Worldgrid, qui fournit des services de conseil et d'ingénierie aux entreprises de l'énergie et des services publics, pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.