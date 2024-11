Pré-clôture CAC40: remonte vers 7200, malgré taux au zénith et $ à 1,057

publié le 13/11/2024

(CercleFinance.com) - La résilience de Wall Street malgré le CPI et un surcroît de tension des taux permet au CAC40 de réduire un peu ses pertes à 30 minutes de la clôture.Tombé sous 7.160 vers 16H30 (presque 1% de repli), le CAC40 remonte vers 7.200 (-0,3%) dans des volumes anémiques (1,6MdsE échangés) qui ne traduisent aucune véritable pression baissière.

Les indices US font mieux que résister à la publication des dernières données sur l'inflation américaine, qui marquent une légère accélération, à +2,6% en rythme annuel.Le Dow Jones avance de +0,3%, le S&P500 repasse dans le vert (symboliquement pour l'instant) et le Nasdaq s'effrite de -0,2%... autrement dit, les marchés US restent indécis, avec un net biais haussier côté 'small caps' puisque le Russell-2000 avance de +0,8% à 2.

412Pts.Du coup, Wall Street continue de creuser l'écart par rapport à l'Europe (l'E-Stoxx50 chute de -0,4% vers 4.725 et casse le support des 4.730) avec des indices qui ne cessent de chuter avec des écarts de -3 à -3,5% en 48H contre -0,1% pour le S&P500 (et +5% en 6 séances).Si l'indice paneuropéen a désormais validé un franche cassure du seuil des 4.800 points (1ère alerte à la baisse mardi), le baromètre VSTOXX mesurant sa volatilité reste relativement contenu, en demeurant sous le niveau des 18 points.

Il convient de souligner la résilience des indices US au vu des marchés de taux US avec des T-Bonds qui effacent leurs gains initiaux et le '10 ans' repasse au-dessus de 4,435% (pire niveau affiché mardi soir) pour s'établir à 4,45% et le '30 ans' se tend de +3,3Pts vers 4,611%. Il n'est certain que cela soit à relier au 'CPI' (indice des prix à la consommation américain) : selon le Département du Travail, l'inflation a augmenté de 0,2% en 'séquentiel' au mois d'octobre 2024 (par rapport à septembre).Hors énergie (-4,9%) et produits alimentaires (+2,1%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi en ligne avec les prévisions des économistes (en rythme séquentiel, le CPI en donnée 'core' a augmenté de 0,3%).

'Cela laisse penser que les marchés ne s'inquiètent pas des perspectives de croissance, mais plutôt qu'ils s'adaptent à une nouvelle réalité', estiment les analystes de Danske Bank.Dans ces conditions, les investisseurs vont reporter leur attention dans les jours qui viennent sur les indicateurs économiques afin de déterminer si le différentiel actuel entre l'Europe et les Etats-Unis se justifie bien dans les faits.Le scénario d'une baisse des taux de 25 points de base en décembre devient une hypothèse qui recueille moins de 50% des suffrages des traders selon l'outil FedWatch du CME.Les investisseurs savent qu'une économie solide - accompagnée d'une résurgence de l'inflation - contraindraient la Fed à procéder à moins de baisses des taux que prévu juste avant l'élection présidentielle.En attendant, au troisième trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 35.

000 par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 2,3 millions de personnes, selon l'Insee.Sur le compartiment obligataire européen, le Bund se dégrade de +3,3Pts à 2,385%, nos OAT de +2Pt à 3,151%... mais les BTP italiens restent figés à 3,635%.Sur le FOREX, le Dollar grimpe de +0,5% face à l'Euro qui pulvérise son plancher des 1,0625E du 15 avril dernier et rétrograde vers 1,0570, son 'plus bas' depuis le 31 octobre 2023.Le '$ Index' s'envole de 0,45% vers 106,50, sa meilleure marque depuis fin octobre 2023.Dans l'actualité des sociétés françaises, Interparfums estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre 910 à 930 millions d'euros et que sa marge opérationnelle devrait à nouveau dépasser 19% en 2025, une année qui 'marquera également la création de la marque en propre Solférino'.Thales a annoncé mercredi le renouvellement de son contrat de maintenance et de réparation avec Eastern Airlines Technic (EASTEC), la filiale de révision de la compagnie aérienne chinoise China Eastern.

Enfin, Medidata, la filiale de sciences de la vie de Dassault Systèmes, a annoncé mardi soir avoir scellé un nouvel accord avec Bioforum, un organisme de recherche dédié aux essais cliniques.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.