Pré-ouverture Wall Street attendue stable, l'Europe repart dans le vert grâce aux résultats des entreprises

publié le 14/11/2024

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance après deux séances consécutives de baisse, rassurées par une série de résultats d'entreprises bien accueillis qui l'emportent sur les incertitudes liées à la politique du futur président américain Donald Trump. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture plutôt stable à Wall Street, avec une petite hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,05% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,03% à 7.291,47 points vers 12h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,22% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est quant à lui en hausse de 1,39%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,70% et le Stoxx 600 prend 0,75%.

Les bourses européennes reprennent jeudi leurs gains après deux journées difficiles, portéés par des résultats et des perspectives d'entreprises jugés solides et laissant de côté, du moins pour l'instant, les inquiétudes sur la politique du républicain Donald Trump, élu la semaine dernière pour un second mandat à la Maison Blanche.

Les secteurs des télécommunications (+1,5%) et de la technologie (+2%) sont parmi les principaux gagnants du STOXX 600, soutenus par les perspectives encourageantes de sociétés telles que l'opérateur de télécommunications Deutsche Telekom et le géant des semi-conducteurs ASML.

Les investisseurs attendent en outre la publication, jeudi, du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE), pour se faire une idée de l'état d'esprit de Francfort sur l'évolution de l'inflation et donc des taux.

"Le compte-rendu pourrait contenir quelques allusions 'dovish', bien que les marchés puissent encore vouloir voir plus de preuves d'un ralentissement dans les données (telles que les PMI) ou d'une baisse de l'inflation avant d'envisager une réduction de 50 points de base en décembre", écrivent les analystes d'ING dans une note.

Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, le marché a appris jeudi que la production industrielle avait en revanche baissé plus que prévu en septembre, l'Allemagne accusant la plus forte baisse parmi les plus grands pays de la zone partageant la monnaie unique, ce qui indique que la reprise attendue de longue date pourrait être encore retardée.

Luis de Guindos, le vice-président de l'institution, a dit toutefois jeudi que la BCE était sur la bonne voie pour réduire encore ses taux directeurs après la réduction du mois dernier.

Le contexte incite toujours à la prudence dans le contexte de la victoire de Donald Trump et des craintes que sa politique commerciale nuise aux groupes européens et fasse accélérer l'inflation.

Les prix ont réaccéléré en octobre aux Etats-Unis, conformément aux attentes, et les paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion mois prochain ont été confortés malgré les craintes sur leur évolution à plus long terme.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent jeudi une nouvelle série de données économiques, dont les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les commentaires du président de la Fed Jerome Powell plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur les perspectives de l'économie et de la politique monétaire.

Aux valeurs, Cisco recule de 4,6% en avant-Bourse après que le fabricant d'équipements de réseaux informatiques a prévu un chiffre d'affaires annuel largement conforme aux estimations.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Scor bondit de 8%, les investisseurs saluant la fin de la révision de ses hypothèses en réassurance vie et santé ("L&H") alors que le groupe a fait état d'une perte nette au titre du troisième trimestre.

Le fabricant du TGV Alstom prend 8,7% après la publication de ses résultats trimestriels, avec des commandes de 10,95 milliards d'euros supérieures au consensus.

Ailleurs en Europe, Deutsche Telekom progresse de 4% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

ASML gagne pour sa part 5% après avoir déclaré s'attendre à ce que ses ventes augmentent entre 8% et 14% au cours des cinq prochaines années.

TAUX

Les rendements des obligations souveraines américaines reculent légèrement jeudi après leurs hausses à la suite de la victoire de Donald Trump et en attendant les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,4 point de base à 4,4472% et le deux ans recule de 0,6 point de base à 4,2775%.

En Europe, les rendements sont également en baisse au lendemain d'une séance volatile. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 2,2 points de base à 2,3660%. Le deux ans recule de 3,5 points de base à 2,1180%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa progression, ignorant les paris croissants d'une réduction des taux de la Fed en décembre, ce qui serait normalement négatif pour le billet vert.

Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,35% à 1,0526 dollar.

Le bitcoin, qui a dépassé mercredi la barre symbolique des 90.000 dollars, renforcé par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, évolue jeudi à 91.524 dollars.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse jeudi après les baisses récentes sur fond de perspectives de demande morose et raffermissement du dollar.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a dit jeudi dans son rapport mensuel que la demande mondiale de pétrole serait inférieure à l'offre de plus d'un million de barils par jour (bpj) en 2025.

Le Brent prend 0,32% à 72,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avancent de 0,26% à 68,61 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 9 223.000 221.000

chômage nov.

USA 13h30 Prix à la production oct. +0,2% +0,0%

- sur un an +2,3% +1,8%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)