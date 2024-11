Ouverture CAC40: mouvement limités avant une série de statisitques

publié le 15/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à l'équilibre ce matin, autour des 7310 points, tirée par Teleperformance (+2,4%) et Crédit Agricole (+1,4%) et pénalisée par Sanofi (-2,8%) et Capgemini (-2,7%). Les intervenants de marché se montrent prudents ce vendredi dans l'attente d'une nouvelle série de statistiques, avec peut-être l'espoir de rattraper le retard récemment pris sur Wall Street.

Ils prendront notamment connaissance des derniers chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui leur permettront d'en savoir plus sur la santé de la consommation des ménages américains à l'approche des fêtes de fin d'année.Le mois d'octobre a toutefois été caractérisé par les perturbations liés aux ouragans et l'incertitude pré-électorale, qui pourraient peser ponctuellement sur l'activité.Des indicateurs relatifs au secteur industriel et aux prix à l'importation seront également publiés avant l'ouverture de Wall Street.

Des indicateurs témoignant de la résistance de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions américaines, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale à freiner ses baisses de taux.Dans l'intervalle, les opérateurs ont pu se rassurer avec les derniers indicateurs chinois, qui reflètent un relatif dynamisme de l'économie.Pékin a annoncé que les ventes au détail des biens de consommation avaient augmenté de 4,8% en glissement annuel le mois dernier, contre 3,2% en septembre, sous l'effet des achats d'appareils ménagers, de meubles et d'automobiles et sur fond de programme de relance de l'activité.

Autre indicateur important, la production industrielle a augmenté de 5,3% en Chine le mois dernier, selon des données officielles publiées vendredi.Enfin, toujours sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France augmentent de 1,2% sur un an en octobre 2024, en légère accélération donc après +1,1% en septembre, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire pour le mois dernier annoncée fin octobre.Notons par ailleurs que les investisseurs ont peu réagi aux dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'est employé à décrire à l'occasion d'une conférence organisée à Dallas une économie américaine vigoureuse sur fond d'inflation maîtrisée, renforçant le narratif du 'Goldilocks' qui enchante d'habitude Wall Street.

Le patron de la Réserve fédérale a tout de même précisé que la première économique mondiale n'envoyait aucun signal indiquant qu'il s'agissait de précipiter l'assouplissement monétaire en cours.Ces propos ont alimenté les spéculations sur un éventuel 'statu quo' d'ici à la réunion de fin janvier et l'investiture de Donald Trump, conduisant les marchés de taux à marquer une certaine déception.Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence se sont nettement tendus avec un papier à dix ans qui évolue ce matin autour des 4,43% tandis que le Bund allemand est stable vers 2,39%.Les rendements obligataires devraient rester un élément un déterminant de la tendance boursière dans les semaines à venir.La volatilité pourrait d'ailleurs être de mise en ce jour dit des 'trois sorcières', marqué par l'arrivée à expiration de nombreux contrats futures et d'options.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies aux côtés de bp, Equinor et Shell annoncent investir conjointement 500 millions de dollars, destinés à créer un impact positif pour l'accès à l'énergie des populations dans des régions clés au cours des prochaines années.Sanofi annonce que la FDA américaine a accepté d'examiner une nouvelle demande de licence supplémentaire de produits biologiques (sBLA) pour son Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS).Enfin, Air Liquide a annoncé vendredi qu'il avait décidé d'investir 50 millions d'euros dans une nouvelle chaîne logistique de conditionnement et d'acheminement de l'hydrogène le long de la Seine.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.