Ouverture CAC40: en léger repli, semaine calme en perspective

publié le 18/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,1% ce matin, autour des 7260 points, pénalisée par le repli de Vivendi (-1%) et St-Gobain (-1%) à l'aube d'une semaine qui s'annonce calme avec peu d'indicateurs majeurs à l'agenda.'Les thématiques qui continuent de préoccuper les marchés sont maintenant bien connues: d'une part l'effet de l'élection de Trump, la faiblesse de la demande de la Chine et les commentaires de sociétés disparates concernant le troisième trimestre', rappellent les équipes d'Edmond de Rothschild.

'Sur ce dernier point, plus de la moitié des sociétés du STOXX 600 ont publié leurs résultats, et seuls quelques secteurs ont surpris positivement en moyenne', souligne la banque privée.Les stratèges de Barclays indiquent que les sociétés européennes ont fait part en moyenne d'une croissance de 3% de leur bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre, alors que la hausse atteint 7% chez leurs homologues américaines.Le 'Trump Trade' - qui portait Wall Street dans le sillage de l'élection présidentielle du 5 novembre - semble néanmoins s'être essoufflé la semaine passée.

Après avoir bondi de 5% à 6% au cours des séances ayant suivi le scrutin, les grands indices new-yorkais ont abandonné entre 1% et 3% la semaine dernière, inquiets des répercussions des politiques du prochain président américain.Les investisseurs redoutent que l'approche 'pro-business' prônée par le magnant de l'immobilier entraîne une résurgence de l'inflation qui pourrait conduire la Fed à freiner ses baisses de taux.L'agenda économique s'annonce peu intense cette semaine, le principal rendez-vous étant fixé à vendredi avec la publication des indices PMI 'flash' européens.

Ces données permettront de jauger la réaction des entreprises européennes à la récente victoire de Donald Trump et leur sentiment face à la possible mise en place de droits de douane susceptibles de pénaliser leur activité.Dans ce contexte, tous les regards devraient surtout se tourner mercredi soir vers les résultats de Nvidia, désormais la plus grande entreprise cotée au monde devant Apple.Les performances du fabricant de puces dédiées à l'IA pourraient permettre de relancer un compartiment technologique en perte de vitesse dernièrement (-1,6% pour l'indice S&P sectoriel sur le mois écoulé).

Les analystes couvrant la valeur s'attendent à une publication comparable à ses dernières annonces, à savoir des comptes meilleurs que prévu assortis d'un relèvement d'objectifs, d'autant que le concepteur de semi-conducteurs commence désormais à tirer parti du récent lancement de sa nouvelle architecture, baptisée 'Blackwell'. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange annonce faire appel de la saisie, le 7 octobre, d'un montant de 312 millions d'euros, prise sur décision du Parquet national financier (PNF) dans le cadre d'un contentieux sur les taux de TVA appliquées à certaines offres promotionnelles entre 2017 et 2019.

Vivendi indique que Canal+ organise un Capital Markets Day ce lundi au cours duquel seront présentées sa stratégie et ses ambitions dans la perspective de son admission au London Stock Exchange prévue le 16 décembre.Enfin, la Française des Jeux (FDJ) indique avoir placé avec succès son émission obligataire inaugurale d'un montant de 1,5 milliard d'euros, en trois tranches de 500 millions chacune à échéance six, neuf et 12 ans, et avec des coupons annuels de 3,000%, 3,375% et 3,625%.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.