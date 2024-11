CAC40: en légère hausse, relève la tête en fin de séance

publié le 18/11/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir lâché jusqu'à 0,5% en début d'après-midi, la bourse de Paris est parvenue reprendre un peu d'altitude en fin d'après-midi, concluant la séance sur un gain modeste de 0,12%, à 7278 points, tirée par Société Générale et Renault (+1,6%).

Les actions US avaient été plombées par une forte tension des taux en intraday vendredi (le '10 ans' testant 4,51%) et après une accalmie vendredi soir, les taux repartent à la hausse avec le '10 ans' qui se retend de +2,4Pts à 4,441%, et le '30 ans' prend près de 5Pts à 4,6500%, pire niveau depuis fin mai dernier.

Wall Street avait rouvert sans tendance mais les acheteurs se montrent maintenant un peu plus présent pour cette 1ère séance du terme boursier de décembre.Le S&P500 grappille +0,5% et le Nasdaq s'offre un rebond de +0,9% (ce qui efface le tiers du terrain perdu vendredi) tiré par Tesla (+7%) qui va bénéficier d'aide pour les véhicules autonomes.

Notons que la publication des résultats de Nvidia constituera mercredi le grand rendez-vous de la semaine (sa capitalisation représente 1,2 fois le PIB français).Les analystes couvrant la valeur s'attendent à une publication comparable à ses dernières annonces, à savoir des comptes meilleurs que prévu assortis d'un relèvement d'objectifs, d'autant que le concepteur de semi-conducteurs commence désormais à tirer parti du récent lancement de sa nouvelle architecture, baptisée 'Blackwell'.

La semaine s'annonce calme avec peu d'indicateurs majeurs à l'agenda, le principal rendez-vous étant fixé à vendredi avec la publication des indices PMI 'flash' européens.'Les thématiques qui continuent de préoccuper les marchés sont maintenant bien connues: d'une part l'effet de l'élection de Trump, la faiblesse de la demande de la Chine et les commentaires de sociétés disparates concernant le troisième trimestre', rappellent les équipes d'Edmond de Rothschild.'Sur ce dernier point, plus de la moitié des sociétés du STOXX 600 ont publié leurs résultats, et seuls quelques secteurs ont surpris positivement en moyenne', souligne la banque privée.

Les stratèges de Barclays indiquent que les sociétés européennes ont fait part en moyenne d'une croissance de 3% de leur bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre, alors que la hausse atteint 7% chez leurs homologues américaines.Le 'Trump Trade' - qui portait Wall Street dans le sillage de l'élection présidentielle du 5 novembre - semble néanmoins s'être essoufflé la semaine passée.Les investisseurs redoutent que l'approche 'pro-business' prônée par le magnant de l'immobilier entraîne une résurgence de l'inflation qui pourrait conduire la Fed à freiner ses baisses de taux.Sur le FOREX, séance calme avec un Euro qui grappille 0,2% à 1,057$.

L'Or refranchit les 2.600$ (+1,9%), le pétrole grimpe de +3% vers 73,1$ à Londres.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange annonce faire appel de la saisie, le 7 octobre, d'un montant de 312 millions d'euros, prise sur décision du Parquet national financier (PNF) dans le cadre d'un contentieux sur les taux de TVA appliquées à certaines offres promotionnelles entre 2017 et 2019.Vivendi indique que Canal+ organise un Capital Markets Day ce lundi au cours duquel seront présentées sa stratégie et ses ambitions dans la perspective de son admission au London Stock Exchange prévue le 16 décembre.Enfin, la Française des Jeux (FDJ) indique avoir placé avec succès son émission obligataire inaugurale d'un montant de 1,5 milliard d'euros, en trois tranches de 500 millions chacune à échéance six, neuf et 12 ans, et avec des coupons annuels de 3,000%, 3,375% et 3,625%.

Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.