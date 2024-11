Pré-ouverture Wall Street en hausse au lendemain des résultats de Nvidia

publié le 22/11/2024

par Abigail Summerville

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, à l'issue d'une séance en dents de scie, le Dow Jones et le S&P-500 s'étant établis à des pics depuis une semaine, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, supérieurs aux attentes.

L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, ou 461,88 points, à 43.870,35 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 31,60 points, soit 0,53%, à 5.948,71 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 6,28 points (0,03%) à 18.972,42 points.

Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, a pris 0,5% après avoir publié mercredi après-clôture des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et dit anticiper un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour le trimestre actuel.

Certains investisseurs ont toutefois été déçus par le fait que la croissance attendue sur la période octobre-décembre est la plus faible en sept trimestres.

"Les résultats (de Nvidia) sont très, très bons. Certaines données étaient imaginées plus élevées et ont déçu, mais les fondamentaux pour l'intelligence artificielle (IA) et Nvidia continuent de fonctionner à plein régime et les perspectives pour l'an prochain sont positives", a commenté Anthony Saglimbene, stratégiste en chef chez Ameriprise Financial.

Salesforce a contribué à la performance du Dow Jones, grimpant de 3,1% après que son objectif de cours a été revu à la hausse par trois agences.

A l'inverse, Alphabet s'est replié de 4,7%, à un plus bas de plus de deux semaines, après que le département américain de la Justice a déclaré à un juge que Google devait se séparer de son moteur de recherche en ligne Chrome dans le cadre de mesures antitrust.

Dans le sillage du géant technologique, les services de communication ont perdu 1,73%, soit la pire performance du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500.

Amazon a reculé de 2,2% après des informations de presse selon lesquelles le groupe devrait être visé l'an prochain par une enquête de l'Union européenne pour de possibles mesures anticoncurrentielles.

Un rapport publié dans la journée montre que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont chuté de manière inattendue, suggérant un rebond du marché de l'emploi en novembre.

Les investisseurs vont guetter les commentaires des responsables de la Réserve fédérale (Fed) d'ici à la prochaine réunion de la banque centrale américaine, mi-décembre.

D'après FedWatch, les traders misent sur une baisse des taux de 25 points de base lors de cette réunion.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)