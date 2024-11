Fermeture CAC40: retombe à l'équilibre après une ouverture en fanfare

publié le 25/11/2024

(CercleFinance.com) - Après un début de séance en fanfare et un gain de plus de 1% dès l'ouverture, la bourse de Paris a vu ses gains s'éroder au cours de la séance. Au gong final, l'indice parisien se contente d'un gain anecdotique de 0,03%, à 7257 points.

Le CAC40 doit composer avec le rebond du luxe (+5,2% pour Kering, +2,7% avec Hermès) mais aussi avec le repli de Thales (-5,1%), le titre étant toujours pénalisé par une enquête sur de possibles pots-de-vin conduite par le Serious Fraud Office (SFO), l'organisme de répression des fraudes britannique.

Outre-Atlantique, le S&P500 s'arroge 0,4% derrière le Nasdaq (+0,6%) et le Dow Jones (+0,8%). Sur le compartiment obligataire, notons la soudaine détente sur les taux US avec -11,5Pts à 4,3%. En Europe, c'est plus timide avec -5Pts sur les Bunds à 2,2040% et -3,8Pts sur nos OAT à 3,015%.Le différentiel de rémunération au détriment du dollar permet à l'euro de remonter de +0,7% vers 1,048$ après le test de 1,034$ vendredi.

Si les intervenants ont finalement peu réagi au récent regain de tensions liées au conflit ukrainien, ils restent par contre à l'affût de tout nouveau développement concernant la santé de l'économie sur le Vieux Continent.Dans ce contexte, ils suivront avec grande attention, vendredi, les derniers chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui devraient confirmer qu'un retour en direction de l'objectif de 2% établi par la BCE est proche.

'Cette dernière n'aura pas le choix que d'adopter une attitude plus accommodants face aux enjeux conjoncturelles de la zone qui vont normaliser l'inflation cyclique', estime Alexandre Hezez, stratégiste du groupe Richelieu.Des baisses de taux plus agressives que prévu pourraient conduire à encore affaiblir l'euro, déjà revenu la semaine dernière à des plus bas de deux ans face au dollar, et redonner au passage quelques couleurs aux valeurs exportatrices européennes.

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui est tombé dans la matinée, confirme la mauvaise passe que traverse actuellement la première économie d'Europe, un facteur également à l'origine de la sous-performance des actions européennes.Après le rebond opéré au mois d'octobre après quatre mois consécutifs de baisse, l'indice du climat des affaires est reparti à la baisse sur le mois qui s'achève pour s'établir à 85,7 contre 86,5 le mois passé. Les économistes prévoyaient un chiffre de l'ordre de 86.

Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies lance avec Air Liquide un projet de production d'hydrogène renouvelable sur la plateforme de La Mède (Bouches-du-Rhône). Par ailleurs, TotalEnergies a appris l'inculpation de certains dirigeants du groupe Adani dans le cadre de faits de corruption allégués liés aux activités d'Adani Green Energy Limited (AGEL). L'inculpation ne vise pas la société AGEL elle-même, ni aucune entreprise liée à AGEL.'TotalEnergies, qui n'est ni visé ni impliqué dans les faits décrits par cet acte d'accusation, prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts en tant qu'actionnaire minoritaire (19,75 %) d'AGEL et en tant que partenaire (50 %) dans des coentreprises avec AGEL' précise le groupe.

Enfin, Atos annonce avoir reçu une offre non engageante de l'État français portant sur l'acquisition potentielle de 100% des activités Advanced Computing de sa division BDS. Cette acquisition porte sur une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d'euros en incluant des compléments de prix.