Fermeture Wall Street termine en hausse grâce aux technologiques

publié le 26/11/2024

(Reuters) - Les indices ont fini en hausse mardi grâce aux valeurs technologiques à la Bourse de New York, où les investisseurs ont semblé minimiser l'annonce d'une hausse des droits de douane par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir.

Le Dow Jones a gagné 123,74 points, ou 0,28%, à 44.860,31, le S&P 500 a avancé de 34,26 points, ou 0,57%, à 6.021,63 et le Nasdaq Composite a progressé de 119,46 points, ou 0,63%, à 19.174,30.

Le marché n'a guère réagi au compte rendu prudent de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed les 6 et 7 novembre dernier.

Dans ces "minutes", les responsables de la Réserve fédérale sont apparus partagés sur l'ampleur de futures baisses de taux d'intérêt, tout en convenant collectivement que le moment n'était pas opportun pour fournir des indications trop précises sur l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis.

Plusieurs valeurs ont pâti de l'annonce d'une hausse de 25% des droits de douane américains sur tous les produits d'importation canadiens et mexicains, et d'une surtaxe de 10% sur les produits importés chinois que Donald Trump affirme vouloir imposer dès son retour à la Maison blanche le 20 janvier.

Les constructeurs automobiles Ford et General Motors, qui ont des chaînes d'approvisionnement très dépendantes entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, ont perdu respectivement 2,6% et plus de 9%.

"L'inquiétude est de voir certains de ces produits devenir plus coûteux et réduire les revenus des entreprises qui fabriquent ces biens à l'étranger", a expliqué Robert Pavlik, gestionnaire de porfeuille à Dakota Wealth.

"Il y a beaucoup de mouvement en ce moment parce que les investisseurs essaient de se positionner pour janvier et les jours suivants, sans véritable certitude."

Pour Jamie Cox, cependant, associé au sein du cabinet Harris Financial Group, "la plupart jugent que le discours est plus agressif que ce seront les droits de douane eux-mêmes".

Aux valeurs particulières, l'action Amgen a perdu 4,8%, le laboratoire ayant annoncé des résultats en deçà des attentes pour son traitement contre l'obésité.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)