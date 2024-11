Fermeture Wall Street termine en baisse avec l'inflation et la tech

publié le 27/11/2024

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, veille de fermeture pour Thanskgiving, plombée par le secteur technologique et les incertitudes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 136,31 points ou 0,31% à 44.723,23 points. Le S&P-500 a perdu 22,85 points, soit 0,38%, à 5.998,78 points, et le Nasdaq Composite a baissé de 113,80 points (0,59%) à 19.061,78 points.

Les actions des fabricants d'ordinateurs Dell et HP Inc ont chuté, de 12% et près de 6% respectivement, après la publication de prévisions qui remettent en cause l'espoir d'une reprise de la demande de PC grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Les deux titres ont tiré vers le bas l'ensemble du secteur des technologies de l'information et des mégacapitalisations comme Nvidia et Microsoft.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs se sont interrogés sur le calendrier de baisse des taux de la Réserve fédérale après l'annonce d'une croissance solide de l'économie américaine au troisième trimestre (+2,8%) et d'une inflation conforme aux attentes à +2,3% sur un an en octobre, d'autant que les hausses de droits de douane promises par le président élu Donald Trump pourraient favoriser une augmentation des prix.

"L'inflation s'accroche plus que la Fed l'aurait souhaité, ce qui pourrait l'inciter à faire une pause dans la réduction des taux", estime Scott Celch, directeur des investissements chez Certuity.

"Il y a des questions sur les conséquences de la politique tarifaire annoncée par Trump qui, si elle est mise en oeuvre, pourrait être assez inflationniste. La Fed va devoir se positionner entre les données économiques et le programme de la prochaine administration", ajoute-t-il.

Les investisseurs pensent majoritairement que la Réserve fédérale baissera ses taux d'un quart de point lors de sa réunion de décembre mais optera pour le statu quo en janvier et mars, selon le baromètre FedWatch.

L'indice S&P 500, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse mensuelle cette année, continue cependant de profiter de la perspective du retour de Donald Trump à la Maison blanche, promesse aux yeux des investisseurs d'un environnement favorable aux entreprises avec baisses d'impôts et dérégulation.

(Saeed Azhar, Johann M Cherian et Purvi Agarwal, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)