Mi-séance CAC40: renoue avec les 7.200, détente des OAT, sous les 3%

publié le 28/11/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un rebond un peu inespéré de +0,8% (ce qui efface les -0,7% perdus la veille) et le CAC40 renoue avec les 7.200 points après trois séances d'affilée dans le rouge.Le tout dans des volumes de moins de 1MdE mais conforme au scénario prévisible avec la fermeture de Wall Street ce jeudi pour Thanksgiving.

La bourse de Paris semble mettre entre parenthèses les incertitudes politiques qui continue de constituer un risque prédominant du point de vue des investisseurs.Le budget (en 3 volets) du gouvernement Barnier n'a toujours pas été ratifié par l'Assemblée nationale et a été renvoyé vers le Sénat où il devrait être amendé, mais sans garantie que sa version finale puisse être validée par les deux Chambres.

Au-delà de la question politique, les inquiétudes économiques, fiscales et géopolitiques qui affectent l'Europe incitent toujours les investisseurs à la prudence et semblent empêcher tout rattrapage boursier dans l'immédiat.Depuis son record historique du mois de mai dernier, l'indice CAC 40 a chuté de 13,5% (et recule de -5% depuis le 1er janvier), tandis que l'Euro STOXX 50 affiche à ce stade de l'année un gain limité de +5,5%, très éloigné de l'envolée de plus de 25% signée par le S&P 500 depuis le début de l'année.

Si le volume d'activité s'annonce limité aujourd'hui en raison de la fermeture des marchés financiers américains pour Thanksgiving, la séance en Europe a été animée par les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, laquelle progresse vers 2,2% (effet de base défavorable par rapport à novembre 2023 au niveau des coûts de l'énergie).A Wall Street, les marchés d'actions américains se sont accordé hier une séance de consolidation marginale (-0,3 à - 0,6%) hier au lendemain d'une nouvelle rafale de records absolus, en dépit d'une fort mouvement de détente sur les taux.

Sur le marché obligataire américain, qui sera fermé ce jeudi, le rendement des Treasuries à dix ans s'est détendu vers 4,24% hier soir après la publication d'un indicateur d'inflation parfaitement conforme aux attentes.La Bourse de New York rouvrira demain, mais seulement pour une demi-journée ('Black Friday').Sur le front obligataire toujours, le taux de rendement de la dette française se détend de -6Pts vers 2,959%, alors que son équivalent grec efface -7Pts à 2,9500%.Le Bund allemand se détend de -2,5Pts à 2,142%, le différentiel de financement ('spread') entre la France et l'Allemagne se réduit un peu à +82 points de base (contre +88Pts mardi), contre 45 points avant la dissolution du 9 juin.

Les cours du pétrole évoluent peu, les investisseurs attendant de voir comment l'Opep+, qui se réunit la semaine prochaine, réagira face aux tensions géopolitiques en cours et aux incertitudes économiques du moment.Le baril de Brent s'effrite de -0,3% à 73,2$ et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,2% à peine sous 68,6$ (non significatifs, marché clos).