Pré-clôture CAC40: renoue avec 7.200, avec doublé record S&P500/D-Jones

publié le 29/11/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris tente de finir positif (+0,3% vers 7.200, dans un volume famélique de 1,2MdsE à 1/2H de la clôture) à la veille du weekend mais la semaine va s'achever sur une nouvelle décrue du CAC40 (-0,8%) qui continue de creuser son handicap par rapport à des indices US 'dans le vert' pour cette demi-séance et qui pourraient battre de nouveaux records d'ici 19H (séance écourtée).

L'Euro-Stoxx50 gagne 0,5% vers 4.780 et va finir la semaine 'flat', sans gain ni perte.Le S&P500 (+0,5%) affiche déjà un nouveau zénith de 6.028Pts et le Dow Jones (+0,4% à 44.920) s'apprête à battre son record de clôture des 44.860 du 26/11... les 45.000 seront-ils touchés ce soir (nouveau record absolu possible) ?Wall Street reste d'une confiance inoxydable sur le succès du 'Black Friday' au lendemain de la fête de Thanksgiving : les anticipations de hausse des dépenses de consommation soutiennent les géants de la distribution.

Le Nasdaq progresse de +0,7% à 19.200Pts et revient à moins de 0,8% de son record absolu, soutenu par le secteur des semi-conducteurs et Nvidia (le Soxx et Nvidia affichent +2,5% respectivement).La morosité en Europe est toujours aussi criante du fait des incertitudes politiques, économiques et géopolitiques qui plombent actuellement le Vieux Continent.'La zone est clairement pénalisée par la faiblesse de la demande intérieure et la crainte de nouveaux droits de douane aux Etats-Unis plombe la confiance des chefs d'entreprises qui ne peuvent toujours pas compter sur le redémarrage chinois', rappelle Thomas Giudici, gérant chez Salamandre (Auris Gestion).

'La BCE n'a donc pas le choix que d'accélérer son rythme de baisses de taux malgré une croissance des salaires qui reste forte', juge le professionnel.Sur l'ensemble de la semaine, l'Euro STOXX 50 (+0,1% ce vendredi) affiche un score pratiquement inchangé.Les investisseurs se sont un peu rassurés en fin de matinée avec les chiffres de l'inflation en zone euro, ressortis conformes aux prévisions.Le taux 'brut' ressort à 2,3% en novembre contre +2,00% en octobre mais la bonne surprise provient du taux 'core' qui se stabilise à 2,7% contre 2,8% anticipé.La prévision médiane d'inflation de la BCE pour les 12 prochains mois a augmenté à 2,5%, contre 2,4% précédemment et celle à trois ans est restée stable, à 2,1%.

Les Bunds (2,109), les OAT (2,912%) effacent -3Pts, les BTP italiens -5,5Pts vers 3,2920% et les rendements se détendent de -15Pts sur la semaine en moyenne.Le 'spread' OAT/Bund s'est réduit de 88 à 82Pts en 48H, ce qui témoigne d'un certain sang froid (pas de dégradation anticipée) avant le verdict de Standard & Poors sur notre dette ce soir. Par ailleurs, les chiffres préliminaires publiés hier en Allemagne et en Espagne ont mis en évidence une ré-accélération de la dynamique des prix, essentiellement dans le secteur des services, mais les économistes jugent que ces statistiques ne sont pas de nature à écarter le scénario d'une éventuelle baisse de taux de 50 points de base de la BCE le mois prochain.En France, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,3 % en novembre 2024 selon l'Insee, après +1,2 % en octobre.

