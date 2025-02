Ouverture CAC40: poursuit sa hausse avec le soutien de Hermès

publié le 14/02/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,5% ce matin, autour des 8210 points, soutenue par Hermès qui s'arroge 2,5% après ses résultats, devant Teleperformance et URW (+2,2%). Les investisseurs continuent toujours de vouloir croire en une prochaine résolution du conflit ukrainien, alors que Donald Trump a fait état jeudi sur son réseau social Truth de 'super discussions' avec la Russie et l'Ukraine.

Ces espoirs font plus que compenser l'annonce par le président américain de droits de douane 'réciproques' sur l'acier et l'aluminium, comme il l'avait promis en début de semaine.Dans les faits, ces mesures n'entreront pas en vigueur avant le mois d'avril, ce qui offre une sorte de soulagement aux marchés en ouvrant la voie à de potentielles négociations d'ici là.'Encore une fois, il semble que Trump aboie plus qu'il ne mord en matière de commerce - puisque ses droits de douane réciproques ne seront pas appliqués avant un certain temps - le président ayant même reconnu que 'beaucoup' des droits de douane américains étaient susceptibles de rester inchangés', fait remarquer Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.

Si les risques commerciaux restent bien présents, la saison des résultats trimestriels qui bat son plein confirme en outre la bonne santé relative des entreprises, ce qui apporte un soutien aux places boursières.Du côté de la macroéconomie, les investisseurs suivront, à 14h30, les chiffres des ventes au détail en janvier aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'état actuel de la consommation Outre-Atlantique.Les conditions météo ayant été plus rudes que la normale en ce début d'année, les ventes de détail devraient avoir légèrement fléchi le mois dernier, sans doute autour de 0,1%.'Le consommation des ménages a fini 2024 sur une note élevée, il ne serait pas étonnant que cette vigueur se modère dans les prochains mois', préviennent cependant les économistes d'Oddo BHF.

Toutes les classes d'actifs baignent dans un climat d'euphorie et l'obligataire ne souffre nullement de la vague d'appétit pour le risque, comme l'illustre la détente qui s'opère au niveau des rendements.Sur le marché de taux américain, le rendement des Treasuries à 10 ans perd 11 points de base pour refluer vers 4,53%.En Europe, la détente des taux est également au rendez-vous avec un recul à 3,11% du rendement des OAT à dix ans tandis que celui des Bunds retombe à 2,42%.Le 'spread' franco-allemand se contracte du coup à moins de 70 points, une première depuis juin 2024.Soutenu par les espoirs d'un accord de paix en Ukraine, qui aurait un effet positif sur les prix de l'énergie et la conjoncture, l'euro remonte en direction de 1,048$ (+0,2%).Les cours du brut rebondissent également, les perspectives encourageantes sur l'économie l'emportant sur les craintes liées au commerce.

Le Brent progresse de 0,2%, vers 75,4 dollars.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Hermès International dévoile pour 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 7% à 4,6 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 9% à 6,2 milliards, soit une marge de 40,5% contre 42,1% en 2023.Safran indique relever ses perspectives pour 2025, visant toujours un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10%, mais désormais un résultat opérationnel courant de 4,8 à 4,9 milliards d'euros et un cash-flow libre de trois à 3,2 milliards.Eutelsat publie une perte nette attribuable au groupe de 873,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, creusée par rapport à celle de 191,3 millions un an auparavant, du fait surtout d'une perte de valeur du goodwill pour les actifs GEO.