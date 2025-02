Pré-clôture CAC40 : vers une clôture record du 'global return' et du DAX

publié le 17/02/2025

(CercleFinance.com) - Les indices boursiers entament la semaine en légère hausse: cela n'a l'air de rien mais le CAC40 grappille 0,15% à 8.190 et le 'Global Return' pulvérise un nouveau record absolu au-delà de 25.600Pts.Le DAX40 (+0,8%) s'envole au-delà de 22.

700 (+1.000Pts en 6 séances, +95% en 2 ans et 4 mois), l'Euro-Stoxx50 avec +0,4% à 5.520 est bien parti pour inscrire sa meilleurs clôture de l'histoire.Et tout cela, dans la foulée d'une semaine où l'E-Stoxx50 avait pris près de 3% et le Nasdaq +2,5%.Vendredi, le NASDAQ-100 (+0,4%) a inscrit un nouveau record absolu à 22.

139, le S&P500 a retracé son zénith historique des 6.128.Wall Street restera fermée aujourd'hui pour cause de 'Washington's Birthday'.A l'instar de leurs homologues européennes, les actions françaises ont démarré l'année en bonne forme, portées par la perspective d'un redressement de la croissance, le flou entourant la mise en oeuvre des nouveaux droits de douane américain et maintenant l'espoir d'un accord de paix en Ukraine.

Si les investisseurs ont adopté une approche 'pas de nouvelle, bonne nouvelle' jusqu'ici concernant la politique de Donald Trump, les risques commerciaux restent cependant bien présents, préviennent les analystes, et la menace de nouveaux tarifs représente toujours une potentielle 'épée de Damoclès' pesant sur l'évolution des Bourses mondiales.La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va receler d'autres obstacles, à commencer les indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe.

'Si la dynamique reste contrastée entre un secteur manufacturier en contraction et celui des services plutôt résilient, nous anticipons une reprise de l'économie de la zone euro favorisée par la détente des conditions de financement', expliquent les équipes de Neuflize OBC.La banque privée explique que la majorité des conditions permettant de revenir sur les actions européennes sont en train de prendre forme 'progressivement'.'Ces développements favorables à l'Europe devraient permettre aux investisseurs de reconsidérer le différentiel de valorisation entre les marchés américains et européens', juge Olivier Raingeard, le directeur de ses investissements.

Signe encourageant, les stratèges de Goldman Sachs ont décidé vendredi dernier de relever leurs objectifs sur les grands indices paneuropéens que sont le STOXX Europe 600 et l'Euro STOXX 50.Le 'risk-on' sur les actions pèse un peu sur l'obligataire avec une hausse de 5,5Pts et 4,1Pts de base du rendement des Bunds et OAT à respectivement 2,4740% et 3,1610%.Aux Etats-Unis, les marchés seront surtout focalisés sur la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui paraîtra mercredi.Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les résultats du géant américain de la distribution Walmart, programmés jeudi, permettront d'en savoir plus sur la santé de la consommation dans le pays.

La tenue des élections allemandes, le 23 février, pourrait par ailleurs inciter les marché à une certaine prudence.'Nous considérons qu'une coalition gouvernementale entre la CDU/CSU et le SPD ou entre la CDU/ CSU, le SPD et les Verts, avec Friedrich Merz comme nouveau chancelier, sont les deux options les plus probables', prédit-on chez J.Safra Sarasin.'Cela dit, la nécessité de former une coalition limitera considérablement les possibilités de changements politiques substantiels', prévient l'établissement suisse.Les résultats de Nvidia, attendus le mercredi 26 février à Wall Street, constitueront enfin la dernier clé pour les marchés afin de confirmer l'élan positif des semaines écoulées.

