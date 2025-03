Fermeture Wall Street rebondit après une semaine de turbulences

publié le 14/03/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a repris des couleurs vendredi grâce à des achats à bon compte au terme d'une semaine marquée par un net recul des indices sur fond d'interrogations quant aux conséquences de la politique commerciale de Donald Trump.

L'indice Dow Jones a gagné 674,62 points ou 1,65% à 41.488,19 points. Le S&P-500, plus large, a pris 117,42 points (+2,13%) à 5.638,94 et le Nasdaq Composite a progressé de 451,07 points ou 2,61% à 17.754,09.

Les valeurs technologiques, parmi les plus touchées ces derniers jours, ont affiché l'une des plus fortes hausses sectorielles. Les "Magnificent 7", qui regroupe les sept géants du secteur, ont toutes progressé, même si six d'entre elles restent en baisse depuis le début de l'année.

"Ces valeurs de croissance ont subi de fortes baisses et leurs valorisations étaient élevées. Mais ce sont de bonnes entreprises et elles mènent la révolution de l'IA (intelligence artificielle)", a commenté Brian Klimke, stratégiste chez Cetera Investment Management. "Parfois, une petite baisse est bonne à prendre pour des opportunités d'achat."

Sur la semaine écoulée cependant, le Dow Jones a perdu 3,07%, le S&P 2,28% et le Nasdaq 2,43% selon des données provisoires.

Le S&P 500, entré en zone de correction jeudi avec une baisse de plus de 10% par rapport à son plus haut de clôture du 19 février, enregistre sa quatrième semaine consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes en sept mois. Le Nasdaq, à forte composante technologique, avait déjà franchi les seuils de correction la semaine dernière. Quant au Dow, il accuse sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2023.

L'incertitude entretenue par la politique commerciale erratique de Donald Trump a pesé sur les indices, de même que les inquiétudes concernant les dépenses de consommation, moteur traditionnel de la croissance aux Etats-Unis.

Selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, publiée pendant la séance, le moral des ménages s'est dégradé plus que prévu en mars et les prévisions d'inflation ont grimpé en flèche alors que les droits de douane annoncés par le président américain menacent de faire grimper les prix.

Plusieurs courtiers ont également abaissé leurs notes sur les actions américaines et de nombreuses entreprises ont émis des prévisions prudentes.

"Le marché n'aime pas ces histoires de droits de douane, qui ajoutent de l'incertitude et l'empêchent d'anticiper et de prendre des décisions", note Jed Ellerbroek, gérant de portefeuille à Argent Capital. "Trump (...) sème le chaos, pendant que son entourage parle de detox, en déclarant qu'il y aura peut-être ou pas une récession. C'est mauvais pour l'économie et pour la Bourse."

Le prix de l'or a dépassé vendredi pour la première fois la barre des 3.000 dollars l'once, les tensions commerciales ayant renforcé son attrait en tant que valeur refuge.

A New York l'action Tesla, qui a chuté de près de 50% en trois mois, a gagné 3,4% sur des informations selon lesquelles la société d'Elon Musk envisage de fabriquer une version moins coûteuse de son Model Y à Shanghaï afin de regagner des parts de marchés en Chine.

