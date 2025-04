Pré-ouverture Wall Street termine dans le désordre un premier trimestre chaotique

publié le 01/04/2025

par David French

(Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi dans le désordre un premier trimestre chaotique, notamment le mois de mars, agité par les multiples annonces de droits de douane de Donald Trump contre les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis depuis son retour à la Maison blanche en janvier.

L'indice Dow Jones a gagné 1%, ou 417,86 points, à 42.001,76 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 30,91 points, soit 0,55%, à 5.611,85 points, après avoir passé une partie de la séance dans le rouge.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a en revanche cédé 23,70 points (0,14%) à 17.299,287 points.

Sur le mois de mars, le Dow a perdu 4,2%, le S&P-500 5,75% et le Nasdaq 8,21%. Sur le trimestre, leurs baisses sont respectivement de 1,28%, 4,59% et 10,42%.

Il s'agit du plus fort recul mensuel en pourcentage depuis décembre 2022 pour le S&P comme pour le Nasdaq et de la pire performance trimestrielle depuis le troisième trimestre 2022 pour le S&P et depuis le deuxième de cette même année pour le Nasdaq.

Les investisseurs se sont pour partie repliés vers les valeurs refuge en début de journée lundi, portant notamment le cours de l'or à de nouveaux pics historiques, après de nouvelles déclarations de Donald Trump dimanche sur sa politique commerciale. Le président américain a prévenu que les droits de douane "réciproques" qu'il a promis d'annoncer mercredi concerneraient tous les pays.

Les groupes technologiques, valeurs de croissance par excellence, ont souffert de ces nouvelles menaces incitant les marchés à une certaine prudence.

Nvidia a notamment perdu 1,18% et Microsoft 0,90%.

Tesla a cédé 1,67% alors que le courtier Stifel a revu à la baisse ses prévisions de livraisons du constructeur de voitures électriques en 2025.

Les laboratoires pharmaceutiques ont quant à eux pâti d'une information du Wall Street Journal sur une prochaine mise à l'écart de Peter Marks, directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA américaine. Ce dernier a soutenu les programmes qui ont accéléré le développement de traitements contre les maladies rares et de thérapies géniques au cours de son mandat et a joué un rôle essentiel dans la mise au point de vaccins contre le COVID-19.

Les entreprises spécialisées dans les vaccins ou la thérapie génique ont chuté, à l'image de Moderna (-8,9%), Taysha Gene Therapies (-28%) ou encore Solid Biosciences (-14,35%).

(Rédigé par Sruthi Shankar, Pranav Kashyap et Medha Singh à Bangalore et David French à New York, version française Bertrand Boucey)