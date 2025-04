Fermeture Wall Street dégringole pour le deuxième jour consécutif

publié le 04/04/2025

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a dévissé vendredi pour la deuxième journée consécutive en réaction à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et la riposte annoncée par la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 2.231,07 points, ou 5,50%, à 38,314.86 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 322,44 points, ou 5,97%, pour finir à 5.074,08 points, son plus bas niveau en onze mois.

Le Nasdaq Composite a chuté de 962,82 points ou 5,82% à 15.587,79 points, affichant une baisse de plus de 20% par rapport à son dernier pic de clôture à 20.173,89 points le 16 décembre dernier, ce qui le fait entrer techniquement en territoire baissier ("bear market").

Les trois grands indices de Wall Street enregistrent leur plus forte baisse en deux jours depuis les soubresauts provoqués par la pandémie de Covid-19 en 2020.

Depuis que Donald Trump a dévoilé mercredi une salve de surtaxes à l'importation visant la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis, bien plus agressives que ne l'anticipaient les marchés, les sociétés du S&P 500 ont perdu plus de 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il s'agit d'un record sur deux séances, devant les quelque 3.300 milliards qui s'étaient volatilisés en mars 2020 sur les marchés, selon les données LSEG.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 a perdu 9,1%, le Nasdaq 10% et le Dow 7,9%.

Les investisseurs délaissent massivement les actions en raison des craintes accrues de récession et des ripostes des autres pays aux mesures protectionnistes de Washington.

Pékin a annoncé vendredi des droits de douane de 34% sur tous les produits importés des États-Unis à partir du 10 avril en réponse aux nouveaux prélèvements de même nature décidés par Donald Trump à l'encontre de la Chine.

"On est en plein Far West de la guerre commerciale pour l'instant. Tout peut arriver et ce genre d'incertitude est une torture pour les marchés mondiaux", résume Mariam Adams, directrice à UBS Wealth Management.

Wall Street a encore accentué ses pertes en séance après des déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pointant les risques élevés de hausse du chômage et de l'inflation engendrés par les décisions de Donald Trump.

Le patron de la banque centrale américaine, qui réagissait publiquement pour la première fois aux mesures, a jugé qu'elles rendraient plus difficiles les décisions de politique monétaire.

Les traders continuent cependant d'anticiper une politique accommodante et une baisse des taux directeurs de la Fed pouvant aller jusqu'à 100 points de base d'ici la fin 2025 afin de soutenir l'activité.

La banque d'investissement JP Morgan estime désormais à 60% le risque d'une récession d'ici la fin de l'année, contre 40% auparavant.

Tous les indices sectoriels du S&P ont à nouveau plongé vendredi, l'énergie étant particulièrement touchée avec la forte baisse des cours du pétrole, au plus bas depuis avril 2021.

Les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis comme JD.com, Alibaba et Baidu ont chuté de plus de 7,7%.

Les sociétés fortement dépendantes de la Chine ont également souffert. Apple, dont l'essentiel de la production d'iPhone est basée en Chine, a poursuivi sa dégringolade (-7,3%), de même que les fabricants de semi-conducteurs.

