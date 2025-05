Pré-ouverture Wall Street en hausse après le premier pacte commercial annoncé par les USA

publié le 09/05/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi alors que les investisseurs ont salué le nouvel accord commercial annoncé dans la journée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi des commentaires du président américain Donald Trump selon lesquels des avancées notables étaient attendues avec la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,62%, ou 254,48 points, à 41.368,45 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 32,66 points, soit 0,58%, à 5.663,94 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 189,98 points (1,07%) à 17.928,14 points.

Washington et Londres ont dévoilé un pacte prévoyant une baisse des droits de douane britanniques sur les produits américains, à 1,8% contre 5,1%, et une plus grande ouverture du marché britannique aux biens américains. Les taxes dites "plancher" de 10% prélevées par les Etats-Unis vont rester en vigueur sur nombre de produits en provenance de Grande-Bretagne.

Des exemptions figurent dans l'accord, notamment pour les moteurs d'avion fabriqués par Rolls-Royce importés aux Etats-Unis. Cette annonce a fait grimper le secteur aérien, à l'image de Delta Air Lines qui a pris 7,2%.

La Grande-Bretagne a également accepté d'effectuer une commande de 10 milliards de dollars à Boeing, a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, lors d'un événement organisé à la Maison blanche pour présenter l'accord. L'avionneur américain a progressé de 3,3%, soit la plus forte hausse du jour sur le Dow Jones.

Donald Trump a dit par ailleurs s'attendre à ce que la première réunion commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, prévue samedi à Genève, permette de réaliser des avancées importantes, ajoutant anticiper que les droits de douane très élevés mis en place par les deux plus grandes puissances économiques mondiales soient revus à la baisse.

Le marché a "réagi de manière positive" à l'annonce américano-britannique, a commenté Scott Welch, directeur des investissements de Certuity, dans le Maryland.

Notant que Donald Trump était un "showman", il a déclaré vouloir croire "sur parole" le président américain à propos des discussions commerciales entre Washington et Pékin, tout en ajoutant: "Mais on ne sait jamais". "Le marché cherche une raison pour souffler, et veut croire que l'on aura une issue plus favorable qu'une guerre commerciale totale", a-t-il dit.

Sur le plan économique, des données montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé plus qu'attendu, ce qui suggère selon certains analystes que le marché du travail reste solide. Toutefois, un rapport distinct montre que la productivité salariale au premier trimestre a reculé pour la première fois en près de trois ans.

La Réserve fédérale (Fed) n'a pas modifié mercredi sa politique monétaire, tout en alertant sur des risques accrus en matière d'inflation et de chômage, jetant une ombre supplémentaire sur les perspectives de l'économie américaine.

D'après FedWatch de CME, si les marchés anticipent toujours une baisse des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juillet de la banque centrale américaine, cette hypothèse est désormais privilégiée à seulement 60% contre 92% une semaine plus tôt.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'énergie et l'industrie ont été parmi les plus performants du jour, au contraire de la santé.

Le secteur des semi-conducteurs a continué de progresser, comme la veille, après que l'administration Trump a exprimé son intention de lever une restriction sur les exportations de puces d'intelligence artificielle (IA). A noter, côté valeurs, Arm a reculé de 6,2% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes. Tapestry a progressé de 3,7% pour avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles.

Krispy Kreme a dégringolé de 24,7% après avoir retiré ses prévisions pour 2025.

(Rédigé par Jean Terzian)