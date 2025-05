Fermeture Wall Street termine en baisse alors que les droits de douane préoccupent

publié le 06/05/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, pour une deuxième journée consécutive, alors que des commentaires du président américain Donald Trump et de son secrétaire au Commerce n'ont pas apporté aux investisseurs de clarté sur le calendrier d'accords commerciaux potentiellement scellés par Washington.

L'indice Dow Jones a cédé 0,95%, ou 389,83 points, à 40.829,00 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 43,48 points, soit 0,77%, à 5.606,90 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 154,58 points (0,87%) à 17.689,66 points.

Donald Trump a déclaré que de hauts représentants de son administration et lui-même examineraient au cours des deux prochaines semaines des propositions d'accords commerciaux pour décider de ceux à accepter.

Par ailleurs, le président américain a reçu pour la première fois mardi le Premier ministre canadien Mark Carney, sans que de quelconques avancées commerciales entre Washington et Ottawa ne soient signalées dans l'immédiat.

S'exprimant plus tôt dans la journée devant une commission parlementaire, le secrétaire américain au Commerce, Scott Bressent, a fait savoir que l'administration Trump pourrait annoncer dès cette semaine des accords commerciaux avec certains des principaux partenaires des Etats-Unis - des commentaires quelque peu divergents de ceux effectués par Donald Trump.

"Il est uniquement question des négociations sur les droits de douane et Trump parle comme s'il allait réaliser un gros coup. Il sera content si nous avons simplement un terrain de jeu plus équitable", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

"Le facteur imprévisible, la plus grande incertitude, c'est la Chine", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas que l'Union européenne sera facile. Le Canada ne sera pas facile non plus. Mais la Chine est le plus gros dossier et elle sera très dure en négociations. On pourrait devoir faire sans elle pendant un moment".

Des données du département américain du Commerce montrent que les entreprises ont accéléré leurs importations de produits en mars pour devancer les droits de douane, portant le déficit commercial des Etats-Unis à un montant record de 140,50 milliards de dollars.

Lundi soir, Donald Trump a déclaré qu'il annoncerait sous quinze jours des droits de douane visant le secteur pharmaceutique, l'une des dernières annonces à date du président américain, dont la politique commerciale déroutante a secoué les marchés financiers.

Les incertitudes concernant les droits de douane ont également endigué la confiance des consommateurs, tandis que de nombreuses entreprises ont retiré leurs prévisions.

Des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed), dont son président Jerome Powell, suggèrent que la banque centrale américaine va se montrer patiente, voulant constater les répercussions des droits de douane avant d'ajuster sa politique monétaire.

Il est attendu que la Fed, qui a débuté mardi sa réunion de deux jours, laisse ses taux d'intérêt inchangés mercredi soir. Une baisse d'au moins 25 points de base en juillet est anticipée à près de 80% par les marchés, selon des données LSEG.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les soins de santé ont enregistré mardi le plus fort repli, de 2,8%, dans le sillage des pertes d'Eli Lilly et de Moderna, qui ont cédé respectivement 5,6% et 12,3%.

A noter également, Constellation Energy a bondi de 10,3%, soit la plus forte progression du jour sur le S&P-500, à la suite de ses résultats trimestriels.

En revanche, Palantir a dégringolé de 12% alors que les investisseurs ont été déçus par un chiffre d'affaires trimestriel à peine supérieur aux attentes et un bénéfice conforme au consensus.

