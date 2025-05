Pré-ouverture Wall Street attendue dans le vert, l'Europe progresse avec les espoirs d'une désescalade commerciale

publié le 02/05/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance, les espoirs d'une désescalade dans la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin faisant passer au second plan les avertissements lancés par un certain nombre d'entreprises sur l'impact des barrières douanières. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,40 pour le Dow Jones, de 0,47% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,35% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,57% à 7.712,87 points vers 11h06 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,75% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,79%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,47%, le FTSEurofirst 300 de 1,13% et le Stoxx 600 de 1,09%.

L'espoir d'un apaisement des tensions commerciales soutient vendredi les marchés boursiers, le ministère chinois du Commerce ayant déclaré être en train "d'évaluer" une proposition de Washington en vue d'organiser des pourparlers au sujet des surtaxes de 145% imposées à Pékin par le président américain Donald Trump.

"Le marché se dit donc qu'il s'agit là d'un signe supplémentaire que les droits de douane pourraient baisser à l'avenir", a déclaré Georgios Leontaris, directeur des investissements pour la Suisse et la région EMEA chez HSBC, tout en ajoutant que les investisseurs voudront certainement voir des actions concrètes.

Si des incertitudes demeurent quant à l'issue de cette proposition - la Chine a précisé que Washington devrait être disposé à annuler ses surtaxes unilatérales - la possibilité d'une désescalade prochaine éclipse pour l'instant les avertissements de plusieurs entreprises de premier plan, dont Apple et General Motors jeudi, concernant l'augmentation de leurs coûts en raison des droits de douane et l'impact des tensions commerciales sur leurs bénéfices.

En zone euro, la hausse de la production manufacturière en avril au rythme le plus rapide en un peu plus de trois ans soutient également la tendance, alors que les trois plus grandes économies du bloc, l'Allemagne, la France et l'Italie, montrent des signes de reprise.

Sur le front des prix, l'inflation s'est maintenue stable dans la zone euro en avril, mais les pressions sous-jacentes sur les prix ont augmenté plus que prévu, une situation susceptible d'inquiéter certains responsables de politique monétaire, bien que la guerre commerciale puisse justifier de nouvelles réductions des taux d'intérêt.

Aux Etats-Unis, les investisseurs suivront de très près les données sur la création d'emplois non agricoles en avril, prévues vendredi à 12h30 GMT, les premières depuis l'annonce des droits de douane massives par le président américain au début du mois d'avril.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Apple recule de près de 3% en avant-Bourse après avoir réduit jeudi son programme de rachat d'actions et estimé que ses coûts augmenteraient d'environ 900 millions de dollars au trimestre se terminant en juin en raison des droits de douane.

La plateforme de locations saisonnières Airbnb, qui a anticipé jeudi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre largement inférieur aux estimations et a signalé une baisse de la demande aux États-Unis, recule pour sa part de 4,5% avant l'ouverture de la Bourse.

VALEURS EN EUROPE À Paris, le titre Airbus signe vendredi la plus forte hausse du CAC 40 (+5%) après que l'avionneur européen a annoncé mercredi des résultats trimestriels dépassant les attentes et confirmé ses objectifs pour 2025.

Ailleurs en Europe, Shell prend 2,6%, malgré la baisse de son bénéfice trimestriel, qui reste toutefois au-dessus des attentes.

La banque néerlandaise ING, qui a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions et a publié un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre, progresse quant à elle de 4,8%.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro progressent vendredi, les investisseurs ayant réduit les paris sur les baisses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte de signes d'apaisement potentiel des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 3,7 points de base à 2,4760%. Le deux ans avance pour sa part de 5,1 points de base à 1,7470%.

Aux Etats-Unis, les rendements reculent légèrement avant le rapport sur l'emploi attendu plus tard dans la journée. Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2,3 pb à 4,2077%. Le deux ans cède 0,5 pb à 3,6962%.

CHANGES

Le dollar américain cède du terrain vendredi (-0,43%) face à un panier de devises de référence, les signes d'un apaisement des tensions commerciales ayant stimulé l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués, alors qu'ils attendaient les données sur l'emploi américain.

L'euro gagne 0,36% à 1,1332 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent vendredi à l'approche d'une réunion de l'Opep+ et dans un contexte de prudence quant à une éventuelle désescalade commerciale.

Le Brent perd 0,42% à 61,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,46% à 58,97 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Emplois non-agricoles avril 130.000 228.000

Taux de chômage avril 4,2% 4,2%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)