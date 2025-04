Pré-ouverture Wall Street attendue en ordre dispersé, l'Europe prudente après une multitude de résultats

publié le 29/04/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes progressent avec prudence à mi-séance, les investisseurs évaluant une nouvelle série de résultats d'entreprises, tout en gardant un oeil sur l'apaisement possible des tensions commerciales et en attendant des données économiques clés plus tard dans la semaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture sans direction à Wall Street : en hausse de 0,25% pour le Dow Jones et 0,02% pour le Standard & Poor's-500 mais en baisse de 0,22% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 7.548,74 points vers 11h09 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,51% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,05% et le Stoxx 600 avance de 0,07%.

La séance est marquée mardi par une multitude de publications de résultats d'entreprises, avec un certain nombre de mises à jour généralement bien accueillies, en particulier dans le secteur bancaire, mais avec des perspectives pas toujours claires pour certains secteurs.

"Les bénéfices sont vraiment bons parce qu'il s'agit essentiellement des bénéfices du premier trimestre, qui ne tient pas compte des droits de douane (...) tout dépend des perspectives, qui sont vraiment incertaines. Il y a donc beaucoup d'espoir qu'il y ait une meilleure solution et que des accords commerciaux soient trouvés", a déclaré Jochen Stanzl, analyste des marchés chez CMC Markets.

L'espoir d'un assouplissement de la politique commerciale américaine favorise également les gains.

Les marchés saluent notamment l'annonce selon laquelle l'administration américaine prendra des mesures pour réduire l'impact des droits de douane imposés sur les importations automobiles, un nouveau signe de flexibilité sur une politique commerciale qui a fait des ravages sur les marchés au début du mois et renforcé les craintes de récession.

Les investisseurs auront très bientôt l'occasion d'examiner de plus près la santé de l'économie, alors que parmi les indicateurs clés à l'agenda de cette semaine chargée figurent les indices mensuels d'inflation en France, en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que le produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre en zone euro et aux Etats-Unis et des indicateurs sur l'emploi américain. Du côté des entreprises, quatre des "Sept magnifiques" de la "tech" américaine, Apple, Amazon, Meta et Microsoft, publieront leurs résultats mercredi et jeudi.

En Europe, le moral des consommateurs allemands s'est encore amélioré à l'approche du mois de mai, la perspective d'un nouveau gouvernement semblant apaiser les ménages, tandis que les prêts bancaires aux entreprises ont continué d'accélérer dans la zone euro en mars, soutenus par les baisses de taux d'intérêt.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [nL8N3R70WM ]

General Motors, qui a abandonné ses perspectives annuelles face à l'incertitude des droits de douane, perd 3,1% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment bancaire européen progrese mardi (+0,59%) après la publication de nombreux résultats dans le secteur.

Il est porté notamment par HSBC (+1,9%), qui a annoncé mardi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, et surtout par Deutsche Bank, qui bondit de 4,4% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse de 39%.

A Paris, Capgemini grimpe en tête du CAC 40 (+5,4%) malgré la baisse de 0,4% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, un recul moins important que prévu par le groupe et les analystes grâce aux régions Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande.

Schneider Electric recule en revanche de 6,9% après avoir averti lundi soir que sa marge d'Ebita ajusté devrait être plus faible en 2025 qu'initialement prévu.

A Londres, BP, qui a déçu les attentes mardi avec un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de 1,38 milliard de dollars pour le premier trimestre, recule 3,6%.

Le constructeur de voitures Porsche, qui a réduit lundi soir ses perspectives pour 2025 en raison de la faiblesse de la Chine et des droits de douane américains, cède 7,1%.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro évoluent sur de faibles variations, les opérateurs attendant une série de données économiques plus tard dans la semaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,4970% et le deux ans à 1,7380%.Aux Etats-Unis, les rendements affichent une légère hausse mardi : celui des Treasuries à dix ans prend 1,3 point de base à 4,2293% après être tombés lundi à son plus bas niveau depuis le 8 avril, tandis que celui à deux ans gagne 2,4 points de base à 3,7091%.

CHANGES

Le dollar progresse légèrement mardi, mais il est en passe de connaître sa plus forte baisse en deux mois depuis plus de 20 ans alors que la politique commerciale américaine ont sapé la confiance des investisseurs dans le billet vert.

Le dollar gagne 0,32% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0.39% à 1,1377 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, les investisseurs ayant abaissé leurs prévisions de croissance de la demande de brut en raison de la guerre commerciale en cours entre les Etats-Unis et la Chine.

Le Brent perd 1,82% à 64,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,71% à 60,99 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)