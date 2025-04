Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé après une avalanche de résultats d'entreprises

publié le 29/04/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs digèrent une avalanche de résultats d'entreprises et attendent des indicateurs clés plus tard dans la semaine ainsi que davantage de clarté sur la politique commerciale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 34,53 points, soit 0,09% à 40.262,12 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,39% à 5.507,21 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,56%, soit 96,67 points, à 17.269,47.

La saison des bénéfices bat son plein aux États-Unis, et un certain nombre de grands groupes publient cette semaine des résultats qui risquent d'affecter l'humeur déjà peu rassurante des investisseurs sur fond de guerre commerciale et de ses répercussions économiques potentielles.

Mardi, un grand groupe de consommation comme Kraft Heinz a abaissé ses prévisions annuelles avec la faiblesse de la demande, tout comme l'opérateur hôtelier Hilton, confronté à des craintes que les consommateurs américains soient plus en plus prudents sur les dépenses discrétionnaires comme les voyages.

La prudence est également de mise avant la publication d'un certain nombre d'indicateurs clés tels que la confiance des consommateurs et l'enquête JOLTS sur le nombre d'offres d'emploi à 14h00 GMT mardi, le PIB du premier trimestre mercredi et le rapport sur l'emploi vendredi.

Quatre des sept plus grandes capitalisations boursières - Meta Platforms, Microsoft, Apple et Amazon.com - publieront leurs résultats trimestriels cette semaine, renforçant ainsi l'attentisme.

Les investisseurs gardent également un oeil sur un éventuel assouplissement de l'approche sévère concernant les droits de douane américains, alors que le président Donald Trump signera mardi un décret sur les surtaxes imposés sur le secteur automobile, a déclaré peu avant l'ouverture de la Bourse la secrétaire de presse de la Maison-Blanche.

Le constructeur automobile General Motors, qui a annoncé mardi l'abandon de ses perspectives pour l'année 2025 face aux effets incertains de la guerre commerciale lancée par le président américain, abandonne 2,8%.

Spotify plonge de 7%, le spécialiste du streaming musical ayant annoncé mardi anticiper un bénéfice d'exploitation pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une hausse de ses coûts dans certains pays.

Soutenant le Dow Jones, Honeywell bondit de 5% après avoir publié une hausse de son bénéfice ajusté pour le premier trimestre.

L'entreprise de livraison de colis United Parcel Service gagne pour sa part 1,6% malgré avoir annoncé mardi qu'elle allait licencier 20.000 de ses salariés pour réduire ses coûts en raison du contexte économique, les investisseurs saluant ses résultats supérieurs aux attentes, souvent considérés comme un indicateur de bon augure de l'état de l'économie.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)