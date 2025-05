Pré-ouverture Wall Street en hausse dans le sillage de résultats de la "tech"

publié le 02/05/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le Dow Jones et le S&P-500 s'inscrivant dans le vert pour une huitième séance consécutive, après que les résultats trimestriels solides de Microsoft et Meta ont apaisé les craintes à l'égard des lourds investissements consentis dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,21%, ou 83,60 points, à 40.752,96 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,08 points, soit 0,63%, à 5.604,14 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 264,40 points (1,52%) à 17.710,74 points.

Le S&P-500 et le Dow Jones n'avaient plus connu une série aussi longue de hausse depuis respectivement août dernier et mai dernier.

Microsoft a grimpé de 7,6%, atteignant un pic depuis début janvier, au lendemain de la publication après-clôture de résultats solides et d'une prévision trimestrielle optimiste pour la croissance de sa plateforme d'intelligence artificielle Azure. Le groupe a brièvement dépassé Apple au rang de première valorisation boursière mondiale.

De son côté, Meta Platforms a pris 4,2%, pour s'établir à un plus haut depuis le 9 avril, après avoir communiqué un chiffre d'affaires supérieur aux attentes sur la période janvier-mars dans le sillage d'importantes recettes publicitaires.

Ces résultats solides de deux des "Sept Magnifiques" de Wall Street ont contribué à rassurer les investisseurs sur le fait que les vastes investissements déployés en faveur de l'IA portaient leurs fruits.

Ils ont aussi atténué les préoccupations à propos des possibles répercussions sur la croissance économique des droits de douane décidés par l'administration du président américain Donald Trump.

Saluant que "la journée a été guidée par les résultats plutôt que simplement par des discussions sur les droits de douane", Lamar Villere, gestionnaire de portfolio chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans, a noté que les communiqués de Microsoft et de Meta suggéraient que "leur cycle n'est pas terminé".

La politique commerciale déroutante de la Maison blanche, avec de multiples revirements au fil des semaines depuis le début du second mandat de Donald Trump, a fait planer une ombre sur la saison des résultats, nombre d'entreprises ayant décidé de revoir à la baisse ou même de retirer leurs prévisions.

En dépit de l'horizon incertain, il est attendu que le chiffre d'affaires des entreprises du S&P-500 ressorte en hausse de 12,9% sur un an au premier trimestre, selon des données LSEG, contre une croissance de 8% anticipée le 1er avril.

Amazon et Apple publiaient à leur tour après la clôture jeudi leurs résultats trimestriels. Le premier nommé a progressé en séance, tandis que le second a été plus volatile, alternant replis et légers gains, pour finir à +0,4%.

Des données économiques publiées dans la journée ont peint un tableau mitigé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu, pouvant laisser penser à un nombre accru de licenciements à la suite de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Un rapport clé sur le marché du travail américain est attendu vendredi.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est de nouveau contractée en avril, selon l'indice ISM, mais à un rythme moins important que ne le prévoyaient les analystes.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies et les services de communication ont marqué les hausses les plus importantes du jour, respectivement de 2,2% et 1,6%, dans le sillage des gains de Meta et Microsoft.

A noter également, côté valeurs, la chute de 11,7% d'Eli Lilly en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, après que CVS Health a décidé de ne plus rembourser son médicament Zepbound contre l'obésité. Le secteur de la santé a cédé 2,8%. McDonald's a reculé de 1,9%, pesant sur le Dow Jones, à la suite d'une baisse inattendue de ses ventes trimestrielles mondiales.

Qualcomm a perdu 8,9% après avoir dit craindre des répercussions néfastes des droits de douane sur ses activités.

