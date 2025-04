Fermeture Wall Street continue de reprendre des couleurs

publié le 25/04/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a continué à reprendre des couleurs vendredi au gré des résultats d'entreprises et de nouveaux signes de désescalade dans la querelle commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont été portés notamment par les gains des "Sept magnifiques", les sept géants de la technologie dont la capitalisation boursière s'est envolée ces dernières années parallèlement à l'essor de l'intelligence artificielle.

Dans le détail, l'indice Dow Jones a gagné sur la séance 0,05%, ou 20,10 points, à 40.113,50 points, le S&P 500 a progressé de 0,74% ou 40,44 points à 5.525,21 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,26% ou 216,90 points à 17.382,94.

Sur la semaine écoulée, le S&P a gagné 4,59%, le Nasdaq 6,73% et le Dow Jones 2,48%, selon des données provisoires.

Les valeurs technologiques ont notamment profité de la décision de Pékin d'exempter de droits de douane à 125% certains produits importés des Etats-Unis. La Chine a en revanche démenti tout début de négociation avec Washington, contrairement aux affirmations de Donald Trump.

"A ce stade, les investisseurs ont d'une certaine façon intégré l'état d'esprit dans lequel se déroulera la bataille tarifaire", a déclaré Oliver Pursche, de Wealthspire Advisors à New York. "Ils savent que le président Trump prête attention aux marchés actions et obligations. Il y a des limites à ce qu'il est prêt à faire, quoi qu'il dise. Et c'est rassurant."

Alors que la saison des résultats bat son plein, 73% des 179 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs trimestriels ont dépassé les attentes, selon les données LSEG.

Mais les investisseurs regardent au-delà et s'intéressent de près aux projections des sociétés en raison de l'incertitude provoquée par la bataille tarifaire engagée par Donald Trump au début du mois, et au risque d'un repli de la consommation.

L'indice définitif du sentiment des ménages calculé par l'Université du Michigan, publié dans la journée, a été revu à la hausse pour avril mais reste à son niveau le plus bas depuis juillet 2022, et les anticipations d'inflation restent fortes.

Aux valeurs, l'action Alphabet, maison-mère de Google, a progressé de 1,7% après l'annonce d'une hausse de 28% des revenus de Google Cloud, signe que les investissements dans l'intelligence artificielle porteraient leurs fruits.

Tesla, dont le patron Elon Musk est un proche conseiller de Donald Trump, a fortement grimpé après l'annonce par le gouvernement fédéral d'un assouplissement de la réglementation sur la sécurité des véhicules autonomes, dans le but d'accélérer leur déploiement.

Intel a chuté de 6,7% après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)