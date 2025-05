Pré-ouverture Wall Street volatile alors que l'économie US s'est contractée au T1

publié le 01/05/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après la publication de données montrant que l'économie américaine s'est contractée au premier trimestre pour la première fois en trois ans, mettant en exergue les préoccupations autour de l'impact des droits de douane décidés par la Maison blanche et de la guerre commerciale qui en a découlé.

L'indice Dow Jones a gagné 0,35%, ou 141,74 points, à 40.669,36 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 8,23 points, soit 0,15%, à 5.569,06 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 14,98 points (0,09%) à 17.446,34 points.

Le S&P-500 et le Dow Jones, qui ont connu respectivement un plus bas de 2,3% et de 1,9% au cours de la séance, ont basculé dans le vert juste avant le gong. Il s'agit pour le S&P-500 d'une septième journée consécutive de hausse.

Sur l'ensemble du mois, seul le Nasdaq enregistre de légers gains, le rebond constaté dernièrement à Wall Street n'ayant pas effacé les secousses de début avril.

Un rapport du département américain du Commerce indique mercredi que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est contracté de 0,3% sur la période janvier-mars, alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%.

Par ailleurs, les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux-tiers de l'activité économique, ont grimpé de 0,7% en mars, battant le consensus qui ressortait à +0,5%.

Dans les deux cas, la guerre commerciale déclenchée par les nouveaux droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump semble avoir pesé. Entreprises et consommateurs ont précipité certaines dépenses afin de devancer l'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines.

Comme d'autres données récentes, celles communiquées mercredi suggèrent un horizon de plus en plus incertain pour l'économie américaine, à mesure de la mise en oeuvre de la politique commerciale imprévisible de Donald Trump.

D'après un rapport d'ADP, révélateur de l'état du marché du travail aux Etats-Unis, également publié dans la journée, le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu en mars.

"Il est important de reconnaître qu'une grande partie du repli du PIB est dû à la forte hausse des importations, qui soustrait à la croissance du PIB. Cela est probablement la conséquence de la perspective des droits de douane", a commenté Oliver Pursche, senior vice-président de Wealthspire Advisors, dans le Connecticut.

"Si on normalise cela, on obtient une croissance du PIB pour le trimestre", a-t-il dit. "Mais cela n'augure rien de bon pour le deuxième trimestre (...)", a-t-il ajouté.

Les traders anticipent désormais que la Réserve fédérale (Fed) réduira cette année les taux d'intérêt d'un point de pourcentage au total, bien que le président et d'autres responsables de la banque centrale américaine ont déclaré que celle-ci se montrerait prudente avant de modifier sa politique monétaire.

S'ils ont rebondi au fil du mois, les principaux indices de Wall Street n'ont pas retrouvé leurs niveaux d'avant le 2 avril, date à laquelle Donald Trump a annoncé de vastes taxes dites réciproques sur les produits de dizaines de pays - avant d'annoncer un sursis partiel de trois mois.

La politique commerciale déroutante du président américain a nourri l'incertitude et la volatilité sur les marchés, faisant oublier l'enthousiasme né au moment de sa victoire électorale en novembre dernier, qui laissait espérer aux investisseurs des mesures favorables aux affaires.

Meta Platforms et Microsoft, parmi les "Sept Magnifiques" de Wall Street, publiaient leurs résultats trimestriels après la clôture. Les résultats d'Apple et Amazon sont quant à eux attendus jeudi soir.

Principaux catalyseurs des gains de Wall Street l'an dernier, sous l'effet de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), les grands titres technologiques préoccupent.

Ajoutant aux inquiétudes sur une décélération du secteur de l'IA, Super Micro Computer a revu à la baisse ses prévisions pour le trimestre actuel, citant des reports dans les dépenses de clients. Le groupe a chuté de 11,5% mercredi.

Snap a perdu 12,4% après avoir fait savoir qu'il ne fournirait pas de prévision pour le deuxième trimestre, imitant un éventail d'entreprises de divers secteurs qui ont pris des décisions similaires.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)