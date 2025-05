Pré-ouverture Wall Street attendue en baisse, l'Europe hésite, entre droits de douane et banques centrales

publié le 05/05/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les Bourses européennes hésitent à mi-séance, dans l'attente de progrès tangibles sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que l'attention se tourne vers les prochaines réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse après une nette hausse vendredi, À Paris, le CAC 40 perd 0,62% à 7.722,02 points vers 10h43 GMT, tandis qu'à Francfort, le Dax avance de 0,57%.

La Bourse de Londres est fermée lundi pour un jour férié, ce qui pèse sur les volumes.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,37%, le FTSEurofirst 300 cède 0,02% et le Stoxx 600, qui a dépassé vendredi pour la première fois son niveau de clôture du 2 avril, effaçant les pertes subies depuis l'annonce des droits de douane américains, abandonne 0,02%.

Les marchés d'actions ont entamé la semaine sur une note prudente après que l'optimisme quant à une possible désescalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les données sur l'emploi aux États-Unis, résilientes malgré les revirements du président Donald Trump sur les droits de douane, ont soutenu les Bourses ces derniers jours.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One dimanche que des responsables américains étaient en pourparlers avec de nombreux pays, dont la Chine, sur les questions commerciales, même s'il n'était pas prévu de rencontre avec le président chinois Xi Jinping cette semaine.

"Compte tenu de la vigueur de la reprise, il existe un risque de baisse des marchés si les attentes positives concernant les accords commerciaux ne se concrétisent pas", a déclaré Jan von Gerich, analyste chez Nordea.

Le président américain a par ailleurs annoncé durant le week-end de nouvelles surtaxes de 100% sur les films non produits aux États-Unis, ce qui pourrait affecter le sentiment.

La semaine sera en outre riche en réunions de politique monétaire de certaines des plus grandes économies du monde, notamment la Fed et la BoE, les investisseurs se concentrant principalement sur les commentaires relatifs à la croissance et à l'inflation dans un contexte d'incertitude quant à la politique tarifaire américaine.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale devrait maintenir mercredi ses taux d'intérêt et pourrait même attendre juillet pour les abaisser, alors qu'avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi les paris tablaient sur une baisse en juin.

Cette réunion intervient par ailleurs dans un climat tendu entre la banque centrale américaine et la Maison blanche, le patron de la Fed, Jerome Powell, ayant été la cible de critiques véhémentes de la part de Donald Trump, qui pousse à une baisse des taux, même s'il a assuré dimanche qu'il ne le démettrait pas de ses fonctions.

La Banque d'Angleterre, qui se réunit jeudi, devrait annoncer une baisse de son taux d'intérêt d'un quart de point.

Côté indicateurs, le moral des investisseurs s'est amélioré plus rapidement que prévu en mai dans la zone euro après une chute drastique de l'indice le mois dernier en raison de l'imposition de nouveaux droits de douane par Washington, même s'il demeure encore à un niveau bas, montre une enquête publiée lundi.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Berkshire Hathaway recule de près de 3% après que Warren Buffett a annoncé samedi qu'il démissionnerait de son poste de directeur général du conglomérat à la fin de l'année et en confierait les rênes à l'actuel vice-président Greg Abel.

VALEURS EN EUROPE

Eutelsat avance de 13,3% après avoir annoncé lundi la nomination de Jean-François Fallacher, actuel directeur général d'Orange France, en tant que nouveau directeur général du groupe français de satellites, en remplacement d'Eva Berneke.

L'action Shell cotée aux Pays-Bas recule de 1,2% après que l'agence Bloomberg a rapporté samedi que la major pétrolière travaille avec des conseillers pour évaluer une acquisition potentielle de son rival BP.

Volvo Cars, dont les ventes de voitures ont baissé de 11% en avril par rapport au même mois de 2024, recule de 1,6%.

La banque autrichienne Erste, qui a acquis une participation de 49% dans l'unité polonaise de Santander pour environ 6,8 milliards d'euros (7,7 milliards de dollars), prend 7,4%.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro évoluent peu avant les réunions de politique monétaire prévues cette semaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 0,6 points de base à 2,5140%. Le deux ans grappille quant à lui 0,2 points de base à 1,7690%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est également stable à 4,3199%, tandis que celui de son homologue à deux ans recule de 3 points de base à 3,8095%, après avoir grimpé vendredi en raison des données montrant que les employeurs ont créé plus d'emplois que les économistes ne l'avaient prévu en avril, ce qui a conduit les traders à réduire les paris sur une baisse des taux de la Fed en juin.

CHANGES

Sur les marchés des changes, l'attention lundi se porte sur l'ascension fulgurante du dollar taïwanais face au billet vert, alors que les marchés spéculent sur le fait que les États-Unis auraient demandé à Taïwan de laisser sa monnaie s'apprécier dans le cadre de négociations tarifaires, ce que le président taïwanais a démenti.

Le dollar taïwanais s'échangeait à 30,100 TWD pour un dollar américain lundi après une hausse record de 4,4% enregistrée vendredi.

Le dollar perd 0,34% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,35% à 1,1334 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en nette baisse lundi, l'Opep+ s'étant engagée à continuer d'accélérer la hausse de sa production, causant des inquiétudes alors que les attentes quant à la demande demeurent assombries par le spectre d'une guerre douanière.

Le Brent perd 1,16% à 60,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,32% à 57,52 dollars.

"L'ajout de barils dans un contexte de ralentissement économique pèsera sur les prix jusqu'à ce que nous ayons une idée plus claire de l'impact sur la demande", déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h45 PMI composite définitif avril - 51,2

USA 13h45 PMI des services avril - 51,4

définitif

USA 14h00 ISM des services avril 50,2 50,8

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)