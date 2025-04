Pré-clôture CAC40 : repasse les 7.150, Nasdaq +4% malgré taux US à 4,25%

publié le 08/04/2025

(CercleFinance.com) - Le CAC40 rebondit de +3,4% et renoue avec les 7.160... mais cela n'efface pas les pertes de la veille (-4,8%) et une petite partie seulement des 12% perdus au cours des quatre dernières séances.Le CAC40 est tiré par Thales (+5,62%), Safran (+5,5%), CapGemini Hermès et Schneider Electric (environ +5%).

Ce rebond qui se dessine en parallèle avec celui de Wall Street, qui avait opéré lundi un retournement spectaculaire à l'issue d'une séance particulièrement volatile: le Nasdaq avait réussi à clôturer en hausse de 0,1% après avoir perdu jusqu'à 5,2% en début de séance.Il s'adjuge +4%, le S&P500 +3,7%, le Dow Jones +3,5%, malgré une tension des taux qui se poursuit avec +10Pts sur le '10 ans' US à 4,57% (+38Pts depuis lundi matin), +7% sur le '30 ans' à 4,664%.

L'absence de considération pour ce mouvement de taux est assez singulier : hier, la remontée de +25Pts en intraday semble avoir été provoquée par des ventes massives de T-Bonds par Pékin (en rétorsion aux 54% de droits de douane) et cette 'riposte' n'émeut personne.Le retournement de tendance ce mardi matin a été favorisé par la perspective de discussions entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux malgré le traumatisme provoqué la semaine passée par l'annonce des droits de douane dits ' réciproques ' de Donald Trump.

Lors d'une interview accordée au journaliste trumpiste Tucker Carlson sur X, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration états-unienne était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales (les 'tarifs' fondront comme des glaçons au fil du temps').Dans une note publiée lundi, les stratèges de Deutsche Bank estimaient que le pic d'incertitude sur les marchés boursiers européens pouvait avoir été atteint.'Nous pensons que de moins en moins d'inconnues vont se matérialiser et que les surprises déjà apparues sont désormais bien intégrées dans les niveaux de volatilité existants', souligne la banque allemande.

Chez Panmure Liberum, on fait valoir que les valorisations des actions européennes sont redevenues extrêmement attractives après leur décrochage des derniers jours.'Dans le passé, les points de départs actuels en termes de valorisations ont été à l'origine de hausses à deux chiffres durant les trois à dix ans ayant suivi', rappelle le bureau d'études.Les valeurs les plus affectés par le regain de tensions commerciales, dans les matériaux de base, la technologie ou encore les banques pourraient bien afficher les plus fortes progressions ce jeudi.Autre élément incitant à l'optimisme, le moral des marchés s'est amélioré avec la perspective d'une éventuelle intervention de la Fed dans l'environnement économique difficile actuel.

Même en l'absence de récession, les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur trois baisses de taux consécutives de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale, et ce dès le mois de juin.Sur le marché des changes, le dollar continue de bien résister à l'onde de choc des droits de douane, ce qui n'empêche pas l'euro de grappiller 0.5% face au billet vert, à 1.0930$.La baril de Brent s'échange contre 64.3$ à Londres (-0.1%). Dans l'actualité des sociétés tricolores, Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, indique que LeShuttle a transporté 122.419 véhicules de tourisme en mars, soit une baisse de 16% en comparaison annuelle, en raison du décalage du week-end de Pâques et des vacances scolaires britanniques en avril cette année.

Viridien annonce avoir remporté un contrat auprès du Groupement Hassi Bir Rekaiz, consortium de Sonatrach et PTTEP, pour réimager deux jeux de données sismiques 3D d'une superficie totale de 2.400 km² dans la concession de Hassi Bir Rekaiz, dans l'est de l'Algérie.Enfin, Bouygues indique que l'Hôpital Universitaire de Hradec Králové a confié au groupement mené par VCES, filiale de Bouygues Construction en République Tchèque, la modernisation de ses infrastructures chirurgicales.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.