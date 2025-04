Pré-ouverture CAC 40: les tensions commerciales continuent de s'estomper

publié le 15/04/2025

(CercleFinance.com) - Après son net redressement de la veille, la Bourse de Paris devrait marquer une pause mardi, même si le sentiment de marché reste plutôt favorable aux actifs risqués en ce début de semaine marqué par une relatif apaisement des tensions commerciales.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 54 points à 7223,5 points, laissant présager une ouverture en léger repli.Vivement secoué par l'escalade de la guerre commerciale au cours des deux dernières semaines, le marché parisien avait signé hier un rebond de 2,4% à 7273 points, rassuré au moins provisoirement par la perspective d'une pause sur certains droits de douane dans la technologie.

L'optimisme devrait continuer de porter la tendance aujourd'hui après les dernières déclarations de Donald Trump, qui s'est dit prêt à accorder un possible sursis au secteur automobile.Le président américain a évoqué hier soir la possibilité d'une suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le 3 avril.Cette nouvelle a été bien accueillie par les Bourses asiatiques, l'indice Nikkei de Tokyo reprenant 1% dans le sillage des hausses de Toyota (+4,6%) ou Honda (+3,7%).

Ces informations permettent d'atténuer un peu plus le mouvement d'aversion au risque qui dominait sur les marchés depuis presque deux semaines maintenant.'La tempête déclenchée par les droits de douane présentés par Donald Trump lors du 'Jour de la Libération' s'est calmée ces derniers jours', observent les analystes de Capital Economics.'A moins de nouvelles mauvaises surprises, il semble que le pire soit passé pour les marchés', ajoute le cabinet de recherche économique.'Cependant, les perspectives d'un rebond durable du marché boursier demeurent limitées', prévient le bureau londonien.

Nombre d'analystes jugent que les places financières risquent de rester durablement exposées au risque du relèvement des barrières commerciales susceptible de freiner la croissance économique et de peser sur les résultats des sociétés cotées.L'imprévisibilité de la politique tarifaire américaine a provoqué un fort recul des marchés boursiers et une augmentation de l'aversion au risque à travers toutes les classes d'actifsLe rétablissement de la confiance des marchés doit notamment passer par une réduction de la volatilité, l'éventuelle intervention des banques centrales, l'ouverture de négociations commerciales et de solides données économiques.

Sur ce dernier point, la séance sera marquée par de nombreuses statistiques aujourd'hui, dont les prix à l'importation et l'indice Empire State de la Fed de New York aux Etats-Unis.En Europe, les intervenants suivront l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands ainsi que les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro.Les publications de résultats, qui viennent de débuter, s'annoncent par ailleurs cruciales afin de se faire une idée sur les prévisions des entreprises dans ce contexte troublé.Les premières banques américaines à avoir dévoilé leurs comptes ont dans l'ensemble dépassé les attentes, ce qui incite à un certain optimisme vis-à-vis du secteur financier.

Bank of America et Citi doivent encore présenté leurs résultats à la mi-journée mardi.D'autres entreprises ont cependant déçu, comme LVMH qui a manqué les estimations du consensus hier soir avec ses performances de premier trimestre, ce qui devrait peser sur l'ensemble du secteur du luxe aujourd'hui.Le spécialiste suédois des équipements de réseaux Ericsson a fait état ce matin de résultats en hausse au titre des trois premiers mois de l'année, mais aussi mis en garde contre un environnement économique 'compliqué et en rapide évolution'.